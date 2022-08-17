البريد السعودي يُطلق 10 فروع بهويته الجديدة



دشّنت مؤسسة البريد السعودي "سبل" هذا العام 10 فروع جديدة من فئة محلي وفئة إكسبريس، التي تحمل الهوية الجديدة للمؤسسة، وهي استمرار لإطلاق هذا النوع من الفروع التي تم تصميمها بشكل حديث وعصري في مناطق المملكة.



وسعيًا للارتقاء بخدمة العملاء بأعلى مستويات الخدمة، ستقدم هذه الفروع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل الصندوق الرقمي وأوفر، إلى جانب عدد من المنتجات والخدمات مثل الإكسبرس للشحن الداخلي والدولي، واقتصادي، وخدمة الرسائل، وتجهيز الشحنات، وتسليم واستلام منتجات التجارة الإلكترونية، وتجديد جواز السفر، وخدمات الاتصالات.



ويأتي هذا التوسع النوعي بهدف التواجد بالقرب من الأماكن الحيوية ذات النشاط التجاري والقريبة من الأحياء السكنية التي تتواجد فيها "سبل "، وتعد هذه الخطوة استمرارًا لمشروع تطوير الفروع، وتعزيزًا لإستراتيجية التحول التي تهدف إلى تحسين تجربة العميل، وإلى تقديم خدمات بريدية لوجستية إستراتيجية في جميع فروع سبل حول المملكة.



وتساعد هذه الفروع الجديدة لتحقيق أهداف البريد السعودي "سبل" ليكون المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.