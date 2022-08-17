ارتفاع طفيف بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 17-8-2022

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحوجنيهان ويسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1082 جنيه، وسجل سعر الأوقية 1776.5 دولار، بعد أن شهد تذبذب خلال التداولات اليوم بين 1776 _ 1783.6 دولار واستقر سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء.



أسعار الذهب بالأسواق الأن :



الاوقية: 1767.5 دولار

عيار ٢١: 1087 جنيه

عيار ٢٤: 1242 جنيه

عيار ١٨: 931.7 جنيه

عيار ١٤: 726.7 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8696 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تستقر أسعار الذهب الفورية خلال تعاملات اليوم الآن عند نسبة انخفاض بسيطة تبلغ 0.11% ليصل إلى 1،773.43 دولارا للأوقية، كما استقرت أيضا عقود الذهب الآجلة بنسبة هبوط قدرها 0.12% لتصل لمستوى 1،787.60 دولارا للأوقية الواحدة، بتمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى غير الذهب:



تهبط الفضة في المعاملات الفورية 1.01% إلى 19.883 دولار للأوقية.

وتهبط أيضا عقود البلاتين 0.66% إلى 925.15 دولارا أمريكيا.

كما هبط سعر معدن البلاديوم بنسبة بارزة بلغت نحو 0.42% إلى 2،140.00 دولار أمريكي.

وأخيرا، يهبط النحاس إلى مستوى 3.6033 دولار أمريكي بنسبة هبوط قدرها 0.58% تقريبا.