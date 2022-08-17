خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية، يعتبر من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك لتجديدها من المنزل دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

ونشرت مصلحة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات المُصغر تويتر، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر، وذلك في إطار توفير الراحة للمواطنين والوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لتجديد هويتك، وهي على النحو التالي:-

خطوات تجديد بطاقة الهوية الإلكترونية عبر منصة أبشر

ويمكنكم الآن معرفة خطوات تجديد بطاقة الهوية الإلكترونية عبر منصة أبشر، من خلال النقاط التالية:-

- يمكن للمواطنين الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية (اضغط هنـــــــا).

- انقر فوق أيقونة ابشر الأفراد.

- ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة مرور.

- انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

- انقر فوق خيار "خدماتي".

- من قائمة الخدمات المتاحة انقر فوق خانة الأحوال المدنية.

- انقر على أيقونة "تجدي الهوية الوطنية".

- بعد ذلك يجب قراءة الشروط والأحكام الخاصة بتجديد الهوية الوطنية.

- انقر فوق أيقونة "أوافق على جميع الشروط".

- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة لتحديث هويتك الوطنية.

- انقر فوق خيار إرسال الطلب.

- أخيرًا أدخل عنوان البلد لدفع تكاليف الشحن واستلام الهوية عن طريق البريد.

شروط تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

- يجب أن تكون خلال 180 يومًا أو أكثر من تاريخ تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 21 عامًا.

- يجب ألا يكون للمتقدم مخالفات أو غرامات مسجلة.

- أكمل نموذج طلب تجديد الهوية الوطنية.

- يجب على المواطنين أيضًا تقديم عنوانهم الوطني والذي يجب أن يكون في متناول البريد السعودي.

- إرفاق صورة شخصية حديثة مقاس 4 * 6 دون تأثير حسب الشروط الموضحة في صفحة الخدمة.

- تقديم صورة شهادة الميلاد وأصلها.

- إذا كان المواطن متزوج فيقدم نسخة من القيد العائلي.