ياسر علي عن تحريم الفن: 'هو ربنا إداني الموهبة عشان يحرموها عليا'

تحدث الفنان ياسر علي ماهر عن رأيه في تحريم بعض المشايخ للفن، موضحا ان الفن عبارة عن أشياء كثيرة وليس تمثيل أو غناء فقط.

قال الفنان ياسر علي ماهر في تصريح تليفزيونيّ: "الشيخ شلتوت كان يقدم حلقات جنة ونار بصوته الشريف لوالدي الفنان محمد علي ماهر، وقال لو أن الأزهر يعطي دكتوراه لأعطيتها لك وأصر أن على والدي أن يؤم المشايخ، الشيخ عبد الحليم محمود، كان أبًا مع الفنان وليس عدو، دلوقتي أنتم تحولتم إلى أعداء لنا، وبعدين أجي أعمل حاجة دينية تقولي لأ ده ممنوع، طب أعمل الفن اللي أنا أعرفه، تقولي لأ الفُحش، أرسوا لكم على بر، إحنا معاكم في مركب واحد، الكلمة تجمعك وتجمعني، الكلمة ليس مكانها المنبر فقط، الكلمة موزعة علنيا".

واستكمل قائلا:" إزاي ربنا أداني الموهبة عشان حد يحرمها عليا، ولو جيت عملت شعر يقولوا حرام، نستوعب ده إزاي؟، ولو الفن حرام ده معناه أنه مفيش لا سينما ولا مسرح ومفيش إحسان عبد القدوس ولا طه حسين ولا كل هذا التراث ولا يوسف شاهين وعلم مصر اللي عليه الصقر، وكل بنت لابسة بلوزة عليها عصفورة، ويبقى كل البرامج مفيهاش بنات، ونهد الحضارة والأهرامات والكباش وكل الشغل الفرعوني والمتاحف والكورة، لأنها بتشغل عن ذكر الله، مع أننا لما بشوف جون بقول الله أكبر، لكن للأسف ظهر مجموعة من المشايخ لا يعرفون الفن".

وتابع كلامه قائلا: "والناس اللي بتصنع الأشياء دي هتأكلها منين، وبالنسبة للتمثيل على وجه التحديد هضرب مثال لو أنت معاك سكينة قتلت بيها يبقى العيب في السكنية ولا فيك؟، فالفن المقياس حسنه حلال وقبيحه حرام لأن الفن من الفنون القائمة على الحق والخير والجمال".

وانهى كلامه قائلا:" أنت عارف إيه هيحصل من كلمة الفن حرام عرفت إيه الأثر؟ كل أصحاب المهن دي لازم تأكلها، هتهدم الحضارة بالكامل، مش اللغة المصرية القديمة بالرسومات، ده حرام يبقى مفيش اللغة الهيروغليفية القديمة ما هم بيرسموا".

من هو الفنان ياسر علي ماهر

الفنان ياسر علي ماهر

هو من مواليد ابريل عام 1958، وهو ابن الكاتب والمفكر محمد علي ماهر، هو خريج كلية "أداب" قسم لغة عربيةمن جامعة القاهرة ، فنان بالمسرح القومي، وممثل، لم يكن له حضور ولكن أخيراً لعب الحظ لعبته فوجد من الأدوار ما يتناسب مع ابداعه المدفون ليتجسد على أرض الفن بأدوار من أهم الأدوار في عدد من أروع المسلسلات الرمضانية لعام 2010، مثل دور اللواء والعميد ورجل الأمن وأتقنها أداها بشكل رائع جداً مما جعل جميع الأنظار تلتفت إليه، وفتح ذلك له الطريق لعمل أدوار أكثر، ومن أبرز أعمالة: مسلسل" أهل كايرو"، ومسلسل " مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده"، وفيلم "زهايمر"، وفيلم" ولاد العم"، وفيلم "عمارة يعقوبيان".