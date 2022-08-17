موعد صرف الدفعة 57.. وطريقة تحديث حساب المواطن

موعد صرف الدفعة 57.. يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، حيث يوجد الكثيرمن الحالات التي يتم فيها رفض الطلب وعدم الاستفادة بالدعم الذي تتيحه الحكومة للشخص المستفيد، وعلى المواطنين السعوديين مستحقي الدعم يجب عليهم معرفة شروط استحقاق الدعم ورقم حساب المواطن للتواصل ومعرفة اي استفسار يخص صرف الدفعات القادمة.

موعد صرف الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن

ويتسائل الكثير من المستحقين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 بعد ما تم إيداع الدفعة يوم الأربعاء الماضي العاشر من شهر أغسطس ولكن إلي الأن لم يتم صرف الدفعة للمستفيدين الذين أنطبقت عليهم الشروط التي حددها برنامج حساب المواطن للإستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين للتغلب على أعباء الحياه وظروف المعيشة القاسية.

ومن جهته أتاح برنامج حساب المواطن تقديم أعتراض للعملاء في مدة اقصاها 90 يوم وذلك بعد أن يتم ظهور نتيجة الأهلية للشخص المقدم.

و يوجد الكثيرمن الحالات التي يتم فيها رفض الطلب وعدم الاستفادة بالدعم الذي تتيحه الحكومة للشخص المستفيد.

صدور نتائج الأهلية دفعة 57

وأعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن علي تويتر عند صدور نتائج أهلية شهر محرم 1444 للدفعة 57، وقد المستحقين للتحقق من نتيجة الأهلية عن طريق الدخول علي البوابة الألكترونية من الرابط الرسمي لحساب المواطن.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

ونصح حساب المواطن المستفيدين من البرنامج بضرورة التأكد من تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك

عن طريق البوابة الإلكترونية، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

وأوضح حساب المواطن أنه يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة،

وإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

ويتم تطبيق المادة 20 بحقه، والتى تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعـم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظاميّة اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.