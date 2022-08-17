رقم حساب المواطن المجاني عبر خدمة صوتك مسموع

يبحث عددا كبيرا من المواطنين السعوديين عن رقم حساب المواطن المجاني خدمة صوتك مسموع في حالة كان لديهم مشكلة تخص حسابات المستفيدين من الدعم، للقيام بحلها حيث خصص حساب المواطن هذا الرقم للمستفيدين من الدعم لكي يستفسرون من خلاله عن كل ما يدور في أذهانهم من تساؤلات وفي حالة كان هناك مشكلة في صرف مبلغ الاستحقاق.

رقم حساب المواطن المجاني خدمة صوتك مسموع

وخصص حساب المواطن رقم مجاني لأستفسارات العملاء والرد على كافة التساؤلات حيث يمكنك الاتصال علي رقم 19912 من يوم السبت إلي الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة العاشرة مساءً.

ويمكن تقديم الأسئلة الخاصة بمعلومات الحساب وتحديث البيانات، والتسجيل الجديد وتقديم الكثير من الخدمات الاخري التي يحتاجها المواطن للرد عليها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

وعن خطوات التسجيل في حساب المواطن يبحث عنها فئة كبيرة من المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل ليكونوا ضمن الحاصلين على دعم حساب المواطن ففي ظل الظروف التي تمر بها البلاد اصبح المواطن السعودي في امس الحاجة لهذا الدعم وخاصة إذا كان دخله محدود، وعن الخطوات ما يلي:

1- فتح الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا

2- الضغط علي كلمة تسجيل جديد

3- إدخال المعلومات المطلوبة الأسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال.

4- لا بد من تغير كلمة السر بعد الدخول إلي الحساب

5- عدم أستخدام كلمة السر المرسلة علي الهاتف وقت التسجيل.

6- ادخال البيانات المطلوبة للمواطن مثل العنوان، بيانات الدخل الخاصة بالفرد والأسرة، معلومات الممتلكات التي يمتلكها صاحب الطلب.

7- تقديم بيانات الحساب البنكي.

8- ارفاق المستندات المطلوبة

9- الضغط علي إرسال طلب التسجيل.

موعد صرف حساب المواطن

وعن موعد صرف حساب المواطن 2022 وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن تاريخ الصرف لحساب المواطن أنه يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي مع مراعاة الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية.