ننشر لكم في السطور التالية خطوات تحديث بيانات المستفيدين من دعم حساب المواطن، حيث يقوم الأشخص بتخديث بيانتهم، حال حدوث ي تغيير في البيانت للاسشتفادة من دعم حساب المواطن شهريا في حالة كانت تنطبق عليه شروط البرنامج.

خطوات تحديث بيانات المستفيدين من دعم حساب المواطن

1- الذهاب إلي موقع برنامج حساب المواطن هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

2- الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول

3- يتم كتابة بيانات تسجيل الدخول من رقم الهوية والرقم السري.

4- يتم الضغط علي أيقونة بيانات المستفيدين.

5- يتم تغيير البيانات والمعلومات التي تغيرت بالنسبة للشخص المستفيد.

6- مراجعة هذه البيانات ثم الضغط علي أيقونة حفظ.

عدم الأهلية في حساب المواطن.. خطوت تقديم الاعتراض

يمكن أن تنقطع المساعدات عن العديد من الأشخاص الذين كانوا مستفيدين من دعم حساب الموطن الأمر الذي يجعلهم يقومون بتقديم طلبات اعتراض على هذ الأمر لارسال الدعم من جديد، وذا صادف وكنت من هؤلاء الأشخاص فيمكنك أن تقوم بتقديم الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن عن طريق الخطوت التالية:

1- اضغط علي الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي. من هنا

2- القيام بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- يتم الضغط علي أيقونة تقارير دراسة الأهليّة.

4- يتم اختيار خيار أسباب عدم الأهلية

5- يظهر لك الموقع الأسباب التي أدت إلي عدم الأهلية.

6- ثم تقوم بعد قراءة أسباب عدم الأهلية الضغط علي أيقونة الاعتراض علي الأهلية.

7- ثم يتم تحديد نوع المرفق.

8- يتم بعدها كتابة المعلومات التي يحتاجها الموقع.

9- الضغط بعد إكمال البيانات التي يحتاجها الموقع استعراض الملف.

10- رفع الملفات التي يحتاجها الموقع والتأكد من إتمام عملية الرفع.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الماضي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وفي عام 2020 تم زيادة أسعار المياه، لذا تم إنشائه من أجل تخفيف العبئ المادي على المواطنين من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض.