حصاد الـ "توك شو".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ "هشام سليم" وموعد تنسيق الجامعات الخاصة

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، آخر تطورات الحالة الصحية لـ "هشام سليم"، بالإضافة إلى تحذير رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون ساكنة نهارا، موضحة أن الفترة من الظهر إلى العصر تشهد أعلى قيم في درجات الحرارة، فضلا عن موعد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.

موعد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إنه من حق الطالب اختيار الكلية التى يرغب الالتحاق بها.

وأعلن الغر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد موعد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، السبت المقبل 20 أغسطس.

وأشار إلى أن، أن الجامعات الخاصة ستحاول استيعاب كافة الأعداد، ومن حق الطالب التقدم في الجامعات الحكومية والخاصة واختيار الأنسب له

تحذير الأرصاد من ظهر الغد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون ساكنة نهارا، موضحة أن الفترة من الظهر إلى العصر تشهد أعلى قيم في درجات الحرارة، مشددة على أن أعلى نسبة للأشعة فوق البنفسجية تؤثر سلبا على البشرة.

وأوضحت شاكر أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يذاع عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن فصل الصيف يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة وتحديدا في شهري يوليو وأغسطس، مضيفة أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس من درجة الحرارة، موضحة أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق الشمالية، يزيد الإحساس به مع ساعات الليل.

وتابعت رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الشمالية القريبة من المسطحات المائية، وتصل إلى 85% على الدلتا والقاهرة الكبرى، وتقل تدريجيا جنوبا.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "هشام سليم"

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هشام سليم وذلك بعد انتشار شائعات بشأن تدهورها خلال الفترة الأخيرة.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الأربعاء: "أنا مش بعمل حاجة بقالي يومين غير اني قاعد بنفي الشائعات".

وأضاف "أنا بكلمه بنفسي وهو زي الفل وبيتكلم بحيوية شديدة ولياقة شديدة. وهو إنسان وفنان منفرد وكان معانا في النقابة وكان بينجح وهو مش بيجي لأنه يمتلك حب شديد من زملائه".

وتابع نقيب المهن التمثيلية، "أنا بطمئن زمايله وجمهوره أن الفنان هشام سليم كويس وبصحة جيدة وبنفي كافة الشائعات المتعلقة بتدهور صحته".

تحذير لمرضى الضغط

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة العليا للدواء أصدرت بيانات لمنع صرف الدواء من الصيدليات دون روشتة طبية، ولكن لم يكن هناك إلزام لتنفيذ هذا الإجراء.

وأضاف "عوف" خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا بد من كتابة الدواء بالاسم العلمي حتى يكون متاح أمام المريض الحصول على الدواء المناسب لحالته الاقتصادية، منوها بأن نسبة كبيرة من المرضى عندما يشعرون بتحسن حالتهم يتوقفون عن تناول الدواء، وهو أمر خاطئ.

وأشار إلى أنه إذا كانت مدة تناول المضاد الحيوي 5 أيام وشعر المريض بتحسن بعد يومين فتوقف عن تناول الدواء، فستحدث له انتكاسة، وإذا حصل المريض على نفس الدواء مرة أخرى قد لا يستجيب الجسم له، وهو أمر اكثر خطورة، مضيفا أن وقف تناول دواء الضغط دون رأي الطبيب قد يؤدي إلى كوارث ومنها الإصابة بالشلل النصفي.