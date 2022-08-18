تظهر اليوم.. تعرف على رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2022

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امتحانات التوجيهي
امتحانات التوجيهي في الأردن - أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في  المملكة الهاشمية الأردنية، أنه سيتم اليوم الخميس، تفعيل رابط التوجيهي الأردن 2022، وذلك تمهيدا للإعلان عن نتائج الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، لذلك كثرت عمليات البحث في موقع جوجل عن “نتائج التوجيهي”.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم في المملكة، من المقرر أن تتاح نتيجة التوجيهي إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، من مختلف محافظات مملكة الأردن، من خلال موقع الوزارة من هنـــــــــــــــا.

موعد تفعيل رابط التوجيهي 

وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق، أن اليوم الخميس هو موعد تفعيل رابط التوجيهي عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولذلك تمهيدا لإعلان نتيجة التوجيهي مساء اليوم، يأتي ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وجمع الدرجات وحصر الطلاب الأوائل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022

وحول خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2022،تقدم بوابة “الفجر” تلك الخطوات وذلك تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم فور إعلان النتيجة، في الوصول إليها بسهولة عقب إعلانها وإتاحتها مباشرةً، وذلك خاصة في ظل تعدد الروابط عبر المواقع الإلكترونية.

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج التوجيهي من هنــــــــــــــــا.

- كتابة رقم الجلوس ورمز التحقق المرئي الموجود في الصورة.

- الضغط على إيقونة عرض النتيجة، لتظهر مباشرة نتيجة الطالب وكافة درجاته.

- في حالة مواجهة صعوبة في فتح الصفحة، على الطالب تكرار عملية التحميل للرابط، ولتجاوز العطل الفني الناتج عن زيادة الضغط عليه.

ترقب أولياء الأمور انتظارا لنتيجة التوجيهي

يشار إلى أن هناك حالة من التوتر تشهدها الأسر وأولياء الأمور في مملكة الأردن انتظارا لإعلان النتيجة التي تأخرت، خاصة بعد مورو أكثر من شهر على نهاية الامتحانات التي انتهت الشهر الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، حددت في وقت سابق أن يوم 20 يوليو الجاري هو أقصى موعد لإعلان النتيجة، مع احتمالية إعلانها قبل هذا الموعد، وهو ما تحقق بعد التصريح بان إعلان نتيجة التوجيهي ستكون اليوم الخميس.

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