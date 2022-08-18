بعد إصابة دي ماريا.. يوفنتوس يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من التعاقد مع نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إصابة دي ماريا ودعم صفوف السيدة العجوز في الموسم الكروى الجديد من الدوري الإيطالي 2022-2023.



يوفنتوس يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن النجم الأرجنتيني تعرض لإصابة على مستوى الفخذ وسوف تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 20 إلى 25 يوما وبالتالي يرغب فريق يوفنتوس في دعم تلك المركز.



وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة دي ماريا في الوقت الحالى أجبرت إدارة يوفنتوس للدخول في مفاوضات قوية مع برشلونة للتعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي خاصة ان الفريق الإيطالي لديه العديد من الإصابات على مستوى الخط الهجومي بالتحديد.



وتابعت الصحيفة إلى أن يوفنتوس في الوقت الحالى يكثف مفاوضاته مع برشلونة من أجل التعاقد مع ديباي، خاصة ان النجم الهولندي يتواصل مع إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا على فسخ تعاقده بالتراضي بسبب خروجه من حسابات المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز

