أسعار الدولار اليوم الخميس 18-8-2022 مقابل الجنيه المصري

أسعار الدولار من الموضوعات المهمة التي تلقى اهتماما كبيرا من المصريين، إذ ترتبط بها العديد من السلع والخدمات، حيث يؤثر على القوة الشرائية للأفراد، وتنعكس على مختلف السلع والمواد الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الدولار اليوم

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الدولار قبل اجتماع اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المرتقب لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإقراض والإيداع، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار مؤخرا بصورة لافتة أمام الجنيه.

أسعار الدولار اليوم الخميس

وسجلت أسعار الدولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الخميس حسب آخر تحديث لـ أسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرية، ومكاتب الصرافة المعتمدة.

وبلغت أسعار الدولار للشراء 19.15 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية بينما سجلت في البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 19.15 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع، بينما بلغت في البنك العقاري المصري العربي 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع، وفي بنك البركة: 18.08 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي وصلت أسعار الدولار إلى 18.12 جنيه للشراء، مقابل 18.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع، كما بلغت في البنك الأهلي المتحد 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع، و19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وفيما يتعلق ببنك مصر العريق، فقد وصلت أسعار الدولار إلى 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.16 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع، كما بلغت في البنك العربي الإفريقي الدولي 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.