أسعار الحديد ومواد البناء في مصر اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

وصلت اسعار الحديد في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 18 اغسطس 2022، ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم :

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

سعر طن حديد بشاى اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

سعر طن حديد عز اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد عز اليوم الخميس 18 اغسطس 2022 إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم الخميس 18 اغسطس ٢٠٢٢:

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.

أسعار مواد البناء :

ت اسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18 اغسطس استقرار في السوق المحلي؛ لتتراوح بين مستويات 1200 جنيه وحتي 1350 جنيه.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

سعر طن اسمنت المسلح اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

ارتفع سعر طن اسمنت المسلح اليوم الخميس 18 اغسطس 2022 بقيمة 15 جنيه ليصل إلى 1345 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

استقر سعر طن اسمنت النصر اليوم الخميس 18اغسطس 2022 بقيمة 13 جنيه مسجلا إلى 1323 جنيه للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:

سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1315 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

استقر سعر طن اسمنت لافارج اليوم الخميس 18اغسطس 2022 عند 1315 جنيه.

سعر طن العريش للاسمنت اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

وصل طن العريش للاسمنت اليوم الخميس 18 اغسطس 2022 إلى 1290 جنيه متراجعا 10 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان اليوم الخميس 18 اغسطس 2022:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم الخميس 18 اغسطس 2022 عند 1310 جنيه.

سعر طن اسمنت بني سويف اليوم الخميس 18أغسطس 2022

استقر سعر طن اسمنت بني سويف اليوم الخميس 18اغسطس 2022 عند 1285 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1365 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1310 جنيه للطن.