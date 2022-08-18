مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة الشرقية

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مواعيد الصلاة

 

مع اختلاف شهور السنة تختلف مواقيت الصلاة من يوم لآخر  لذا نقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، ضمن الخدمات التي نقدمها لجميع القراء والمتابعين مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18/8/2022 محافظة الشرقية في مدن ومراكز محافظة الشرقية، وتشمل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.


مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

ففي محافظة الشرقية يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00  ظهرا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:38 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:49 مساءً.

وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:16 مساءً.

 

مكانة الزقازيق الهامة

تعد الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية وتقع في الجانب الشرقي من دلتا النيل في جمهورية مصر العربية  كما أنها تعد من أكبر مدن وجه بحري، وفيها العديد من الكليات التي تتبع جامعة الأزهر بالإضافة إلى جامعة الزقازيق.

وتمتاز مدينة الزقازيق بمكانها الهام وذلك لكونها تقع على مفترق طرق بين دمياط ومدن القناة وعاصمة البلاد القاهرة وتحدها من الشمال كل من مياط وبورسعيد، كما تبعد المدينة عن مدينة القاهرة من الجهة الشمالية الشرقية نحو 80 كيلو مترا.

مواعيد الصلاة الشرقية محافظة الشرقية

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