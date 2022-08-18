أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

ستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 18 اغسطس 2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم بجميع البنوك:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.10 جنيه للشراء.



5.10 جنيه للبيع.

طارق عامر يعتذر عن منصب محافظ البنك المركزي :

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي، مقدما اليه الشكر على ما بذله خلال توليه مسئوالية البنك المركزي.

وتول طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 2016 لمدة اربع سنوات ثم جدد له في 11 ديسمبر 2019 لفترة اخري.

الجنيه يترقب اجتماع لجنة السياسيات النقدية:

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس انجتماعها وسط توقعات بالابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث عدلت العديد من بنوك الاستثمار توقعتها من الرفع للتثبيت بعد اعلان استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.