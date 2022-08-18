كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 وخطوات تسجيل الرغبات

طريقة تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنسيق المرحلة الثانية 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، خلال المؤتمر الذي عقد يوم أمس الأربعاء بحضور الدكتور أيمن عاشور الوزير الجديد الذي خلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحالي.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالجامعات اليوم الخميس الموافق الـ18 من أغسطس 2022، وسط ترقب من طلاب المرحلة الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات المناسبة خلال تنسيق المرحلة الثانية بعدما فاتتهم المرحلة الأولى بسبب المجموع.

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 اليوم

وزاد بحث طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الساعات القليلة الماضية عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر مختلف المواقع البحثية وأشهرها جوجل مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 وبدء تسجيل الرغبات.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2022

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وتلقي الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى 60% علمى، و58.5% للشعبة الأدبية، بدءا من اليوم.

مدة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المقرر أن تستمر أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2022 حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق الـ22 من الشهر الجاري، مع وجود عدة أماكن خالية بالكليات لطلاب الشعب "علمي علوم- رياضة- أدبي".

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2022

1- الدخول إلى موقع تنسيق المرحلة الثانية 2022 الإلكتروني بالضغط هنـــــــــا.

2- تسجيل بيانات الطالب "رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي".

3- تظهر بيانات الطالب، وتأكد من البيانات وتعديلها حال وجود خطأ بالاتصال على الرقم "19468".

4- ظهور شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

5- كتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

6- الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي أحد عليه.

7- طباعة الرغبات والحصول على إيصال برقم محدد مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.

8- يتيح موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 إمكانية تعديل الرغبات عدة مرات، حيث ينصح بمراجعة كافة المعلومات والبيانات التي سبق إدخاليها بشكل جيد، لتفادي أخطاء التقديم فيما بعد.