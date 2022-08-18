تحديث بيانات الخدمة المدنية عبر رابط منصة بياناتي الوظيفية

بحث العديد من الموظفين عن رابط منصة بياناتي الوظيفية، حيث أصبح تحديث بيانات الخدمة المدنية أسهل من أي وقت مضى وذلك بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية.

ويستطيع المواطن تحديث كافة البيانات الوظيفية في أي توقيت مناسب إليه وذلك دون أي مجهود من خلال شبكة الإنترنت، وفي السطور التالية نقدم إليكم رابط منصة بياناتي الوظيفية، وطريقة تحديث البيانات من خلاله، تابعونا على” نجوم مصرية”.

تحديث البيانات عبر رابط منصة بياناتي الوظيفية

تمكن منصة بياناتي الوظيفية، من تصحيح كافة البيانات التابعة للموظف واستعراضها، وأيضا يمكن من خلالها متابعة أهم القرارات الخاصة بالتدريب والمعاملات الإدارية، كما أنها تسهل التواصل بين الموظف والوزارة، وأيضا يمكن تحديث بيانات الخدمة المدنية وذلك من خلال رابط منصة بياناتي الوظيفية.

تحديث البيانات

بعد الدخول إلى منصة بياناتي الوظيفية عليك كتابة رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

ثم كتابة رمز التحقق المجودة كما هو بشكل صحيح.

ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة، سوف يظهر أمام صفحة جديدة تحتوى على كافة البيانات الخاصة بك.

ثم عليك اختيار ” المرتبة، السلم الوظيفي، الجهة الحالية”، وكافة المؤهلات العلمية.

ثم إجراء الموافقة على هذه الإقرار والتعهد بصحة كافة البيانات التي تم إدخالها.

ومن الجدير ذكره أن هذه الخدمة تعمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.