رابط مباشر.. كيفية دخول منصة مدرستي التعليمية وخطوات تحضير الدروس

منصة مدرستي التعليمية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية، واحدة من الموضوعات المهمة التي زاد البحث عنها مؤخرا، عبر محرك البحث الشهير جوجل، نظرا لأهميتها الكبيرة لجميع الطلبة والطالبات.

منصة مدرستي التعليمية

وأنشأت المملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية من أجل إتاحة إمكانية التعليم عن بعد لطلاب جميع المراحل التعليمية، والتي تتطلب تسجيل الدخول وذلك لمتابعة الدروس الإلكترونية والرجوع لها وقت الحاجة.

مزايا منصة مدرستي التعليمية

وتتيح منصة مدرستي التعليمية التي يمكن الدخول إليها بالضغط "هنـــــــا" إمكانية الرجوع للمدارس واستخدام رقم الهوية في السعودية، كما تتطلب الاطلاع على جميع تقارير إنجازاتها، إلى جانب إمكانية التحقق من توزيع الدرجات على متطلبات الدورات وهذا جزء من أعمال العام وامتحاناته.

منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد

كما تتيح منصة مدرستي التعليمية للطلبة معرفة الساعات المناسبة في من أجل التواصل إلكترونيًا مع المعلمين عن طريق منصة مدرستي، وفي أي وقت ما يجعل الطلاب أمام منصة كبيرة تلبي كافة المتطلبات.

وترصد بوابة الفجر خطوات تجهيز الدروس على منصة مدرستي الإلكترونية في السطور التالية:

- اختيار الجدول الدراسي.

- تحديد الفصل من الجدول الدراسي من أجل إعداد الدجرس الخاص به.

- الضغط على إعداد الدرس الآن.

- استكمال بيانات الدرس "مساء الدرس ونوعه".

- اختيار التالي.

- استكمال عناصر الدرس من خلال تحديد الأهداف والمحتوى الرقمي وإضافة الإثراء والواجبات، "مهام أو أنشطة أو اختيارات".

وللدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد بشكل مباشر يمكنكم الضغط هنــــــــــــا.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

- الدخول إلى الموقع منصة مدرستي التعليمية من هنـــــــــا.

- اختيار تسجيل جديد.

- تسجيل البيانات الأساسية من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الجوال أو رقم التحقق، برجاء الضغط على أيقونة التحقق.

- التحقق من جميع البيانات الأساسية حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول تحمل رمز التحقق المكون من 4 أرقام.

- انقر "تحقق".

- إضافة اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور.

منصة مدرستي الإلكترونية

وأنشأت السعودية منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد، بعد ظهور فيروس كورونا خوفا على جميع الطلاب، حيث أكدت بدء التسجيل الإلكتروني لمنصة مدرستي، وأداء النشيد الوطني للتمرين للطلاب، إلى جانب عرض الجدول الدراسي اليومي، عن طريق الدخول للفصل الدراسي الثاني مع المعلم.