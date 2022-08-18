عاجل.. البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 1% والليرة تنهار أمام الدولار

أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة نحو 100 نقطة أساس، موصلا مساره المغاير لسياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية حول العالم، وهو ما انعكس سلبا على أسعار صرف الليرة لتنهار أمام الدولار.

المركزي التركي يعلن خفض الفائدة 100 نقطة اساس:

أعلن اجتماع البنك المركزي التركي خفض اسعار الفائدة إلى 13% من 14%، مشيرا إلى ان المخاطر الجو سياسية تستمر اثارها الضعيفة على الاقتصاد في ازدياد.

وجاء قرار خفض الفائدة على الرغم من وصبلغ معدل التضخم السنوي رسميا 79،6 بالمئة في يوليو مقارنة ب78،6 بالمئة في يونيو وسط وعود من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتخفيض الاسعار بعيد عن رفع اسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي، إن الزيادة في التضخم مدفوعة بالآثار المتأخرة وغير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة من التطورات الجيوسياسية، وتأثيرات تشكيلات التسعير التي لا تدعمها الأساسيات الاقتصادية، وصدمات العرض السلبية القوية الناجمة عن الارتفاع العالمي للطاقة والغذاء وأسعار السلع الزراعية.

الليرة تنهار امام الدولار 1% بعد خفض الفائدة:

وأدي قرار المركزي التركي وتراجعت الليرة التركية بقوة على وقع الأنباء خفض الفائدة بنسبة قاربت 1% لتسجل 18.10 ليرة تركية للدولار.