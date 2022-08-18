وفقا لانفراد" الفجر" عاجل. تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري منذ قليل بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي قدم استقالته قبل انتهاء مدته، وتم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.
وكانت" الفجر" قد نقلت عن مصادر مطلعة أمس أن المصرفي حسن عبدالله قد تم اختياره في منصب محافظ البنك المركزي، والذي يحظى بتأييد واسع من قبل رجال البنوك والخبراء الاقتصاديين و المصنعون.
من هو حسن عبدالله المرشح لتولي محافظ البنك المركزي
ويعد حسن عبدالله من ابرز المصرفيين المصريين، حيث يشغل حاليا المتحدة للخدمات الإعلامية، وسبق وأن شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في "البنك العربي الإفريقي الدولي"، ورئيس مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، كما كان عضو مجلس إدارة كل من "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في باريس، و"الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، و"المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة"، و"البنك المركزي المصري"، وشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة "انديفور مصر"، وشركة "المصرية للاتصالات"، كما شغل عضوية هيئة التدريس في "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في القاهرة".
بدأ العمل عام 1982 في "البنك العربي الإفريقي الدولي" في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
و كان عضوًا مؤسسًا في "المجلس الوطني المصري للتنافسية" وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في "جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة"، وعضوًا في مجلس أمناء "المعهد المصرفي المصري".
و حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.