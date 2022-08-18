وفقا لانفراد" الفجر" عاجل. تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري منذ قليل بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي قدم استقالته قبل انتهاء مدته، وتم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

وكانت" الفجر" قد نقلت عن مصادر مطلعة أمس أن المصرفي حسن عبدالله قد تم اختياره في منصب محافظ البنك المركزي، والذي يحظى بتأييد واسع من قبل رجال البنوك والخبراء الاقتصاديين و المصنعون.

من هو حسن عبدالله المرشح لتولي محافظ البنك المركزي

ويعد حسن عبدالله من ابرز المصرفيين المصريين، حيث يشغل حاليا المتحدة للخدمات الإعلامية، وسبق وأن شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في "البنك العربي الإفريقي الدولي"، ورئيس مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، كما كان عضو مجلس إدارة كل من "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في باريس، و"الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، و"المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة"، و"البنك المركزي المصري"، وشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة "انديفور مصر"، وشركة "المصرية للاتصالات"، كما شغل عضوية هيئة التدريس في "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في القاهرة".

بدأ العمل عام 1982 في "البنك العربي الإفريقي الدولي" في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

و كان عضوًا مؤسسًا في "المجلس الوطني المصري للتنافسية" وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في "جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة"، وعضوًا في مجلس أمناء "المعهد المصرفي المصري".

و حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.