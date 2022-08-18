السجن المؤبد لأب متهم بهتك عرض ابنته عامين في الشرقية

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المؤبد لأب هتك عرض
المؤبد لأب هتك عرض ابنته

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين  والوليد حسين  وسكرتارية إسلام محجوب ويامن محمود، بمعاقبة أب متهم بهتك عرض ابنته لمدة عامين بالسجن لمدة 25 عاما.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد القبض على "ع. ع. ف. ا " مقيم بدائرة قسم شرطة  أول العاشر من رمضان لأنه في غضون عام 2022 وما قبلها هتك عـرض  ابنته بالقوة والتهديد مستغلأ ماله من سلطةعليها ومهددا إياها بعدم الإبلاغ وذلك منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة لمدة عامين كاملين حتى أتمت السادسة عشر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النياية التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

جنايات الزقازيق الشرقية محافظة الشرقية المؤبد لمتهم هتك عرض طفل ببولاق

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