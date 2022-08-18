عاجل..توقعات بعودة شهادات 18% بعد اختيار حسن عبدالله  قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن يعيد البنك المركزي طرح شهادات مرتفعة العائد 18% بعد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر، مع توقعات بحدوث انخفاض في قيمة الجنيه.

لتعويض ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض الجنيه:

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن يتم عودة طرح شهادات مرتفعة العائد خلال فترة القادمة لتعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم في ظل تراجع المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعات من مستويات 15.70 جنيه وتتجاوز مستويات 19 جنيه حاليا وهي أعلى معدلاته على الإطلاق.

أسعار العائد الجديد على شهادات قد يصل إلى 18%:

وأضاف" جنينه"، ان طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة سوف يأتي عقب صدور قرار لجنة السياسات النقدية اليوم، والذي من المرجح ان يتم رفعها نحو 1% لترتفع بعدها اسعار العائد على شهاد متغيرة لتقترب من اسعار الفائدة على شهادة المتوسطة والبالغة حاليا 14%، ما سيدفع البنوك لطرح شهادات بفوائد مرتفعة قد تتراوح بين 16% إلى 18%.

وكان البنك المركزي طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع هو الأعلى في القطاع المصرفي 18% في بنك الاهلي ومصر لمدة عام واحد.

وجذبت شهادات الاستثمار ذات عائد مرتفع المتعاملون مع البنوك؛ حيث وصل إجمالي مبيعاتها في البنكين إلى 750 مليار جنيه بعد شهرين من طرحها؛ ليعلن بنكي الأهلي ومصر توقف عن بيعها، تحريك أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمار الأخرى بعد زيادتها من قبل المركزي 200 نقطة أساس في اجتماع مايو، وهو ما دفع عدد من البنوك من بينهم التجاري الدولي والبركة وبنك ناصر الاجتماعي وبنك القاهرة لتحريكها؛ لتصل في المتوسط بجميع البنوك بين مستويات 14% إلى 15% سنويا.

الرئيس السيسي يصدر قرار بتعين حسن عبدالله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري منذ قليل بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي قدم استقالته قبل انتهاء مدته، وتم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

وكانت" الفجر" قد نقلت عن مصادر مطلعة أمس أن المصرفي حسن عبدالله قد تم اختياره في منصب محافظ البنك المركزي، والذي يحظى بتأييد واسع من قبل رجال البنوك والخبراء الاقتصاديين والمصنعون.

اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية:

عار الفائدة على الشهادة الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي:

يبلغ سعر العائد على الشهادة الثلاثية 15% يصرف العائد سنويا، ويبلغ 14.25% عند صرفه بشكل ربع سنوي، ويبلغ عند صرفه شهريا 14%، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

اسعار الفائدة على شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة ثلاثية (رد الجميل)، يصل سعر العائد عليها إلى 15.25% ويصرف سنويا، أو 14.5% عندما يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% عندما يصرف شهريا، ويشترط لشراء شهادة رد الجميل تجاوز سن 60 عا وان يكون المتقدم من أصحاب المعاشات. ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

أنواع وأسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الاهلي:

يطرح البنك الأهلي عدد من شهادات الاستثمار بأسعار فائدة متنوعة، مع اختلاف توقيت صرفه.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار "البلاتينية " بالبنك الأهلي:

وتشمل شهادات الاستثمار التى يطرحها البنك الاهلي، شهادة الاستثمار " البلاتينية" والتى يبلغ العائد عليها 14% سنويا لمدة ثلاث سنوات ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستحق العائد شهريا الذي يبدأ احتسابها من ثاني يوم لشرائه.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار "الخماسية ذات العائد الشهري " بالبنك الأهلي:

كما يطرح البنك الأهلي شهادة " الخماسية ذات العائد الشهري"، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى مستويات 12.25% سنويا لمدة خمس سنوات، ويتم شرائها عبر فروع البنك الأهلي أو التطبيق الالكتروني بقيمة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

مزايا شراء شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

ويمنح البنك الأهلي العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري، حيث يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات، إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

غرامات كسر شهادات البنك الاهلي :

ويضع البنك الاهلي شروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة.

اسعار الفائدة على شهادات استثمار امان بالبنك الأهلى:

ولدي البنك الاهلي شهادة استثمار اخري " شهادة أمان للمصريين" وهي الشهادة الخاصة بالتأمين على العمالة الغير منتظمة من سن 18 عام إلى 59 عام، والتى يصل عليها العائد إلى 13% سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه، وتوفر الشهاد صرف مبلغ 50 الف في حالة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث 250 ألف جنيه..

أنواع وأسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك مصر:

يصدر بنك مصر العديد من شهادات الاستثمار الثابت بأسعار فائدة تصل إلى 14% سنويا:

أسعار العائد على شهادة القمة بنك مصر:

وتشمل الشهادات التي يطرحها بنك مصر شهادة القمة والتى يصل عليها سعر العائد إلى 14% وتبلغ مدتها ثلاث سنوات ويصرف شهريا طوال فترة الشهادة ويمكن شرائها بداية من ألف جنيه ومضاعفتها ودون حد أقصي، ويوفر البنك إمكانية تجديدها عند انتهاء مدتها.

أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات ببنك مصر:

يطرح بنك مصر ايضا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات والتى يصل عليها سعر العائد حاليا إلى 10% في حالة صرفها شهريا و10.5% سنويا في حالة صرفة سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن أن تجدد في حالة طلب العميل.

أسعار الفائدة على شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات ببنك مصر:

يطرح بنك مصر ايضا شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى 10.75% سنويا ويصرف شهريا ويمكن تجديدها بناء على طلب العميل ويبدأ قيمة شرائها من 750 جنيه ومضاعفاتها.

مزايا شراء شهادات الاستثمار من بنك مصر:

ويمنح بنك مصر العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار الخاصة به تشمل امكانية الاقتراض بضمان تلك الشهادات.

غرامات كسر شهادات بنك مصر :

ويضع البنك مصرشروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة وفقا لشروط البنك الخاصة.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار امان ببنك مصر:

يطرح بنك مصر شهادة استثمار امان بسعر عائد 13% سنويا ويصرف في نهاية المدة البالغة 3 سنوات ويمكن تجديدها مرتين وشرائها بسعر يبدء من 500 جنيه.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك القاهرة:

يطرح بنك القاهرة شهادة بريمو إكسترا تتراوح سعر الفائدة بين 13.25% سنويا عائد شهري، و13.5% سنويا عائد ربع سنوي، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثماربنك QNB الأهلي:

يطرح بنكQNB شهادة أجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك التجاري الدولي CIB:

يطرح البنك التجاري الدوي شهادة ثلاثية بفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنكنك البركة مصر

يطرح بنك البركة مصر شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات بعائد متغير حسب نتائج الاعمال وإنه لا يقل العائد عن 14٪ سنويا بدورية صرف شهرية، ويتم شرائها من أول ألف جنيه.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك العربي الأفريقي الدولي:

يطرح البنك العربي الأفريقي الدولي الشهاد الثلاثية أميرالد بسعر فائدة تتراوح سعر الفائدة بين 13.75% سنويا ويصرف العائد شهري، و14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا، ويبدأ شرائها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك التعمير والإسكان

يطرح بنك الاسكان وتعمير شهادا الاستثمار التالي شهادة أجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى، كما يطرح شهادة رويا بفائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك لاستثمار العربي:

يطرح بنك الاستثمار العربي شهادة ثلاثية بسعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ شرائها من أول 10 ألاف جنيه كحد أدنى.

أنواع واسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بالبنك الزراعي المصري:

يطرح البنك الزراعي المصري شهادة ثلاثية للعائد الثابت بسعر الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهري.