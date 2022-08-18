"الصحة" تزف بشرى سارة بشأن إصابات ووفيات كورونا في مصر

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقريرًا من وزير الصحة والسكان، حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليًا وعالميًا.

موقف التطعيمات

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محليًا من التطعيم بالكامل 50 مليون مواطن، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "عبدالغفار" أنه قد تلقي الجرعة الأولى بنسبة 99.8% من المستهدف، فيما تلقى الجرعة الثانية نسبة 78% من المستهدف. أما الجرعة الثالثة التنشيطية فقد استهدفت نحو 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقى الجرعة منهم نحو 8 ملايين مواطن، بنسبة 31.5%.

استهلاك نحو 97 مليون جرعة

وأضاف الوزير أنه تم استهلاك نحو 97 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، مع وجود رصيد كافٍ لاستكمال التطعيم.

وأكد الوزير أن المنحنى الوبائي لحالات مرض فيروس كورونا، يعكس انخفاضًا ملحوظا في حالات الإصابة بهذا الفيروس، وكذا انخفاض الوفيات بهذا المرض، لافتًا أيضًا إلى أن متابعة نسب الإشغال الكلية بمستشفيات الفرز والعزل بوزارة الصحة والسكان، تشير إلى تراجع ملحوظ في أعداد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا.

الوضع الوبائي لجدري القردة

كما تطرق وزير الصحة والسكان إلى الوضع الوبائي العالمي لمرض جدري القردة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن عدد الاصابات المبلغة عالميًا حتى الآن يبلغ نحو 40 ألف إصابة، تتركز في 94 دولة حول العالم، من بينها 387 حالة إصابة في 7 دول في وسط وغرب إفريقيا.

وأضاف الوزير أن هناك 10 بلدان حول العالم في أوروبا والأمريكيتين، هي الأعلى في الإبلاغ عن حالات الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم، بنسبة 92% من إجمالي الحالات المبلغة عالميًا، أما في منطقة الشرق الأوسط، فهناك 6 بلدان عربية، شهدت ظهور حالات إصابة بلغ عددها 33 حالة فقط حتى الآن.