سعر الفائدة في البنك الأهلي اليوم الخميس 18-8-2022 قبل اجتماع البنك المركزي

يطرح البنك الأهلي عدد من شهادات الاستثمار بأسعار فائدة متنوعة، مع اختلاف توقيت صرف العائد ما بين شهري وربع سنوي.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار "البلاتينية " بالبنك الأهلي:

وتشمل شهادات الاستثمار التى يطرحها البنك الاهلي، شهادة الاستثمار " البلاتينية" والتى يبلغ العائد عليها 14% سنويا لمدة ثلاث سنوات ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستحق العائد شهريا الذي يبدأ احتسابها من ثاني يوم لشرائه.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار "الخماسية ذات العائد الشهري " بالبنك الأهلي:

كما يطرح البنك الأهلي شهادة " الخماسية ذات العائد الشهري"، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى مستويات 12.25% سنويا لمدة خمس سنوات، ويتم شرائها عبر فروع البنك الأهلي أو التطبيق الالكتروني بقيمة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

مزايا شراء شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

ويمنح البنك الأهلي العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري، حيث يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات، إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

غرامات كسر شهادات البنك الاهلي:

ويضع البنك الاهلي شروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة.

أسعار الفائدة على شهادات استثمار امان بالبنك الأهلى:

ولدي البنك الاهلي شهادة استثمار اخري " شهادة أمان للمصريين" وهي الشهادة الخاصة بالتأمين على العمالة الغير منتظمة من سن 18 عام إلى 59 عام، والتى يصل عليها العائد إلى 13% سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه، وتوفر الشهاد صرف مبلغ 50 الف في حالة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، لبحث تغيير أسعار الفائدة مع وجود توقعات برفعها والذى سيترجم إلى اجتماع اللجان بالبنوك وبصفة خاصة اكبر بنكين حكومين وهما البنك الأهلي وبنك مصر ليدرسا طرح شهادات بأسعار فائدة جديدة والتى بلغت فى وقت من الأوقات 18 % وهي الأعلى في التاريخ المصرفي.