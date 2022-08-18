قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. سعر الفائدة في بنك مصر اليوم الخميس 18-8-2022

مع ترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم لبحث تغيير أسعار الفائدة نستعرض سعر الفائدة في بنك مصر والذى يطرح العديد من شهادات الاستثمار الثابت بأسعار فائدة تصل إلى 14% سنويا:

أسعار العائد على شهادة القمة بنك مصر:

وتشمل الشهادات التي يطرحها بنك مصر شهادة القمة والتى يصل عليها سعر العائد إلى 14% وتبلغ مدتها ثلاث سنوات ويصرف شهريا طوال فترة الشهادة ويمكن شرائها بداية من ألف جنيه ومضاعفتها ودون حد أقصي، ويوفر البنك إمكانية تجديدها عند انتهاء مدتها.

أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات ببنك مصر:

يطرح بنك مصر ايضا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات والتى يصل عليها سعر العائد حاليا إلى 10% في حالة صرفها شهريا و10.5% سنويا في حالة صرفة سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن أن تجدد في حالة طلب العميل.

أسعار الفائدة على شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات ببنك مصر:

يطرح بنك مصر ايضا شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى 10.75% سنويا ويصرف شهريا ويمكن تجديدها بناء على طلب العميل ويبدأ قيمة شرائها من 750 جنيه ومضاعفاتها.

مزايا شراء شهادات الاستثمار من بنك مصر:

ويمنح بنك مصر العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار الخاصة به تشمل امكانية الاقتراض بضمان تلك الشهادات.

غرامات كسر شهادات بنك مصر :

ويضع البنك مصرشروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة وفقا لشروط البنك الخاصة.

أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار امان ببنك مصر:

يطرح بنك مصر شهادة استثمار امان بسعر عائد 13% سنويا ويصرف في نهاية المدة البالغة 3 سنوات ويمكن تجديدها مرتين وشرائها بسعر يبدء من 500 جنيه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، لبحث تغيير أسعار الفائدة مع وجود توقعات برفعها والذى سيترجم إلى اجتماع اللجان بالبنوك وبصفة خاصة اكبر بنكين حكومين وهما البنك الأهلي وبنك مصر ليدرسا طرح شهادات بأسعار فائدة جديدة والتى بلغت فى وقت من الأوقات 18 % وهي الأعلى في التاريخ المصرفي.