بعد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.. هل تعود شهادات 18%؟

عين الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر، الذي استقال أمس الأربعاء، وتزامنًا مع ذلك توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن يعيد البنك المركزي طرح شهادات مرتفعة العائد 18%.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري منذ قليل بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي قدم استقالته قبل انتهاء مدته، وتم تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

وكانت" الفجر" قد نقلت عن مصادر مطلعة أمس، أن المصرفي حسن عبدالله قد تم اختياره في منصب محافظ البنك المركزي، والذي يحظى بتأييد واسع من قبل رجال البنوك والخبراء الاقتصاديين والمصنعون.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد



أسعار العائد الجديد على شهادات قد يصل إلى 18%

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع أن يتم عودة طرح شهادات مرتفعة العائد خلال فترة القادمة لتعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم في ظل تراجع المستمر لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعات من مستويات 15.70 جنيه وتتجاوز مستويات 19 جنيه حاليا وهي أعلى معدلاته على الإطلاق.

وأضاف" جنينه"، ان طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة سوف يأتي عقب صدور قرار لجنة السياسات النقدية اليوم، والذي من المرجح ان يتم رفعها نحو 1% لترتفع بعدها اسعار العائد على شهاد متغيرة لتقترب من اسعار الفائدة على شهادة المتوسطة والبالغة حاليا 14%، ما سيدفع البنوك لطرح شهادات بفوائد مرتفعة قد تتراوح بين 16% إلى 18%.

وكان البنك المركزي طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع هو الأعلى في القطاع المصرفي 18% في بنك الاهلي ومصر لمدة عام واحد. وجذبت شهادات الاستثمار ذات عائد مرتفع المتعاملون مع البنوك؛ حيث وصل إجمالي مبيعاتها في البنكين إلى 750 مليار جنيه بعد شهرين من طرحها؛ ليعلن بنكي الأهلي ومصر توقف عن بيعها، تحريك أسعار الفائدة على الشهادات الاستثمار الأخرى بعد زيادتها من قبل المركزي 200 نقطة أساس في اجتماع مايو، وهو ما دفع عدد من البنوك من بينهم التجاري الدولي والبركة وبنك ناصر الاجتماعي وبنك القاهرة لتحريكها؛ لتصل في المتوسط بجميع البنوك بين مستويات 14% إلى 15% سنويا.

البنك المركزي المصري

شهادات الاستثمار

يبلغ سعر العائد على الشهادة الثلاثية 15% يصرف العائد سنويا، ويبلغ 14.25% عند صرفه بشكل ربع سنوي، ويبلغ عند صرفه شهريا 14%، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

شهادة ثلاثية (رد الجميل)، يصل سعر العائد عليها إلى 15.25% ويصرف سنويا، أو 14.5% عندما يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% عندما يصرف شهريا، ويشترط لشراء شهادة رد الجميل تجاوز سن 60 عا وان يكون المتقدم من أصحاب المعاشات. ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

أنواع وأسعار الفائدة بالبنك الاهلي

يطرح البنك الأهلي عدد من شهادات الاستثمار بأسعار فائدة متنوعة، مع اختلاف توقيت صرفه. وتشمل شهادات الاستثمار التى يطرحها البنك الاهلي، شهادة الاستثمار " البلاتينية" والتى يبلغ العائد عليها 14% سنويا لمدة ثلاث سنوات ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستحق العائد شهريا الذي يبدأ احتسابها من ثاني يوم لشرائه.

كما يطرح البنك الأهلي شهادة " الخماسية ذات العائد الشهري"، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى مستويات 12.25% سنويا لمدة خمس سنوات، ويتم شرائها عبر فروع البنك الأهلي أو التطبيق الالكتروني بقيمة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

البنك الأهلي

مزايا شراء شهادات الاستثمار من البنك الأهلي

ويمنح البنك الأهلي العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري، حيث يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات، إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ويضع البنك الاهلي شروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة.

ولدي البنك الاهلي شهادة استثمار اخري " شهادة أمان للمصريين" وهي الشهادة الخاصة بالتأمين على العمالة الغير منتظمة من سن 18 عام إلى 59 عام، والتى يصل عليها العائد إلى 13% سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه، وتوفر الشهاد صرف مبلغ 50 الف في حالة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث 250 ألف جنيه..

أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك مصر

يصدر بنك مصر العديد من شهادات الاستثمار الثابت بأسعار فائدة تصل إلى 14% سنويا. وتشمل الشهادات التي يطرحها بنك مصر شهادة القمة والتى يصل عليها سعر العائد إلى 14% وتبلغ مدتها ثلاث سنوات ويصرف شهريا طوال فترة الشهادة ويمكن شرائها بداية من ألف جنيه ومضاعفتها ودون حد أقصي، ويوفر البنك إمكانية تجديدها عند انتهاء مدتها.

ويطرح بنك مصر ايضا شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات والتى يصل عليها سعر العائد حاليا إلى 10% في حالة صرفها شهريا و10.5% سنويا في حالة صرفة سنويا ويبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن أن تجدد في حالة طلب العميل.

العائد الشهري الثابت 7 سنوات ببنك مصر

يطرح بنك مصر ايضا شهادات العائد الشهري الثابت 7 سنوات، والتى يصل سعر العائد عليها حاليا إلى 10.75% سنويا ويصرف شهريا ويمكن تجديدها بناء على طلب العميل ويبدأ قيمة شرائها من 750 جنيه ومضاعفاتها.

بنك مصر

مزايا شراء شهادات الاستثمار من بنك مصر

ويمنح بنك مصر العديد من المزايا عند شراء شهادات الاستثمار الخاصة به تشمل امكانية الاقتراض بضمان تلك الشهادات. ويضع البنك مصرشروط لاسترداد قيمة شهادات الاستثمار البلاتينية والخماسية ذات العائد الشهري قبل انتهاء موعد استحقاقها، حيث لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، والا سيتم توقيع غرامات عند كسر الشهادة قبل تلك المدة وفقا لشروط البنك الخاصة.

ويطرح بنك مصر شهادة استثمار امان بسعر عائد 13% سنويا ويصرف في نهاية المدة البالغة 3 سنوات ويمكن تجديدها مرتين وشرائها بسعر يبدء من 500 جنيه.