سعر الذهب اليوم بالدولار.. قفزات متواصلة بالمعدن الأصفر

واصل سعر الذهب بالدولار الارتفاع خلال تداولات الخميس وسط توقعات بارتفاعها في ظل ارتفاع التضخم، ومع استيعاب المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع جيك كلاين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الاسترالية “إيفوليوشن ماينينج”، تجاوز سعر الذهب ألفي دولار للأوقية خلال العام المقبل مع استمرار الضغوط التضخمية.

ومن ناحية أخرى، بدأت الولايات المتحدة وتايوان مفاوضات رسمية بشأن مبادرة تجارية ثنائية ومن المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات مع بداية فصل الخريف.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.12% عند 1778.9 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.21% إلى 1765.44 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.23% إلى 19.8 دولار للأوقية، في حين استقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 927.06 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.98% إلى 2160 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بلغ 0.16% إلى 106.748 نقطة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022:



سعر الذهب عيار 24: 1248 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 1092 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 936 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 8736 جنيها

سعر الأوقية 1770 دولارًا

سعر الذهب اليوم بالدولار



سجل سعر الذهب اليوم بالدولار في أمريكا لعيار 24 نحو 57.02 دولار، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 49.89 دولار، وسجل عيار 14 قيمة 33.26 دولار، وسجل سعر كجم الذهب بالدولار اليوم 57.019 ألف دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية إنه التضخم سيدعم المعدن الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه تحوط تقليدي ضد ضغوط الأسعار.

يرى جيك كلاين أنه وفقًا لآخر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن تأجيل الزيادات أو تقليلها، وهذا يشير إلى أن السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول.

وقال جيك كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية، أن الوضع الحالي يعد وضعًا جيدًا للملاذ الآمن.

جاء حديث الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd كلاين بعد أن أعلنت Evolution عن انخفاض بنسبة 6٪ في صافي الدخل للعام بأكمله إلى 323.3 مليون دولار أسترالي (224 مليون دولار) في وقت سابق الخميس.

وتخطط الشركة لزيادة الإنتاج بنسبة 12.5٪ إلى نحو 720 ألف أوقية في السنة المالية 2023، و11٪ أخرى في العام التالي، وفقا لكلاين.

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الذهب الآن

وتحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بعد موجة من التراجعات استمرت ثلاث جلسات ومقابل تراجع الملاذ الآمن في التعاملات المبكرة، ليرتفع الآن في حدود 7 دولارات قرب مستويات 1783 دولار للأوقية.

وفي المقابل وبينما لا يزال مؤشر الدولار مرتفعًا، إلا أنه اتجه خلال هذه اللحظات إلى تقليص مكاسبه ليصل إلى مستويات دون الـ 106.7 نقطة بارتفاع 0.1%، بعد ارتفاع قرب الـ 107 نقطة ليصل إلى 106.9 نقطة بزيادة 0.35% في التعاملات المبكرة.

محضر الفيدرالي

وأظهرت محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والتي صدرت يوم الأربعاء أن المسؤولين رأوا الحاجة في نهاية المطاف إلى التراجع عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

كما حذر المشاركون من التشديد المفرط الذي قد يضر بالاقتصاد، مع الإشارة إلى مخاطر ترسيخ ضغوط التضخم.

وتحوم السبائك بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين بعد ارتفاع عوائد الدولار والسندات يوم الأربعاء، على الرغم من تقليص بعض الخسائر في أعقاب إصدار المحضر.

وأظهر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا الحاجة إلى التراجع عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما، لكنهم أرادوا أيضًا قياس كيفية عمل تشديدهم النقدي من أجل كبح التضخم في الولايات المتحدة.

كما رأوا مخاطر التشديد أكثر من اللازم، وأشارت المقايضات المرتبطة بمواعيد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالات أقل برفع 75 نقطة أساس الشهر المقبل مقابل تحرك بمقدار نصف نقطة.

مخاطر السوق

تعثر الذهب بعد ارتفاعه من أدنى مستوى له في 16 شهرًا تقريبًا في يوليو بسبب المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة مع رفع أسعار الفائدة حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي رياحًا معاكسة.

لم يظهر الطلب من المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة لدعم المعدن، مع انخفاض المقتنيات التي تتبعها بلومبرج لمدة 10 أسابيع متتالية.

كتب كارستن مينكي، المحلل في Julius Baer Group Ltd، في مذكرة: "تظل حالتنا الأساسية أن الطلب على الملاذ الآمن يجب أن يتلاشى أكثر، بافتراض أن الاقتصاد الأمريكي لا ينزلق إلى الركود".

وقال المحلل في Julius Baer Group Ltd "تظل حالة الارتفاع في حالة الركود حيث من المفترض أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الطلب على الملاذ الآمن."

في هذه الأثناء، ظهرت بعض المخاطر الجيوسياسية مرة أخرى حيث ستبدأ الولايات المتحدة وتايوان محادثات رسمية بشأن مبادرة تجارية واقتصادية ما يدعم الطلب على السبائك.