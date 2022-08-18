سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 18-8-2022 جميع الأعيرة يبحث عنها المواطنين بكثافة في الساعات الماضية، حيث أن أسعار الذهب من الأشياء التي تأثرت بشكل كبير بالأوضاع الصحية والاقتصادية التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة.

ويستعرض موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية، التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 18-8-2022 أعيرة «18-21»

سعر الذهب اليوم الخميس

ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم الخميس نظرا لأهمية ذلك المعدن النفيس، حيث له أهمية كبيرة عند الشعب المصري حيث يهادي لخطيب خطيبته بالذهب في يوم الخطوبة، عادة محببة يفعلها معظم الأشخاص.

وسجلت سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 في مصر والأكثر انتشارا ورواجا 1082جنيهًا للشراء، و1072 للبيع مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، قيمة المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر، كما سجل عيار 18- 927.5 شراء و918.75 للبيع إضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، فيما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 680 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8075 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر

ونرصد لكم في السطور التالية سعر الذهب اليوم الخميس في مصر لمعرفة أسعار الذهب بداية من عيار 24 وحتى عيار 14.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24

ويسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 24 نحو 1236.5 جنيهًا في محلات الصاغة والأسوق المصرية.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21

ويسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 حولي 1082جنيهًا في محلات الصاغة اليوم الموافق 18 من شهر أغسطس لعام 2022.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18

ويسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18 نحو 927 جنيهًا اليوم الموافق 18 من شهر أغسطس لعام 2022.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 14

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 14 نحو 680 جنيهًا الموافق 18 من شهر أغسطس لعام 2022.

أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس

وعن أسعار الجنيه الذهب سجل الموافق 18 من شهر أغسطس لعام 2022. نحو 8075 جنيهًا