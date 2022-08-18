ننشر سعر الذهب اليوم الخميس بالدولار جميع الأعيرة

ننشر لكم في السطور التالية سعر الذهب اليوم الخميس بالدولار جميع الأعيرة (21-18-24-14)، حيث واصل اليوم الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، حيث تجاوز سعر الذهب ألفي دولار للأوقية خلال العام المقبل وفقا لما أكده جيك كلاين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة الاسترالية «إيفوليوشن ماينينج»

وفي صباح اليوم الخميس ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.12% عند 1778.9 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.21% إلى 1765.44 دولار للأوقية، تزامنا مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بلغ 0.16% إلى 106.748 نقطة.

سعر الذهب اليوم الخمس

سعر الذهب اليوم الخمس بالدولار

سعر الذهب اليوم الخمس بالدولار سجل سعر الذهب اليوم بالدولار في أمريكا عيار 24 نحو 57.02 دولار

سعر الذهب اليوم الخمس بالدولار.. سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 49.89 دولار

سعر الذهب اليوم الخمس بالدولار.. سجل عيار 14 قيمة 33.26 دولار

سعر الذهب اليوم الخمس بالدولار.. سجل سعر كجم الذهب بالدولار اليوم 57.019 ألف دولار

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالجنيه جميع الأعيرة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عيار 24: 1248 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عيار 21: 1092 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عيار 18: 936 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس: 8736 جنيها

سعر الأوقية في مصر اليوم الخميس 1770 دولارًا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية إنه التضخم سيدعم المعدن الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه تحوط تقليدي ضد ضغوط الأسعار، حيث يمكن تأجيل الزيادات أو تقليلها، وهذا يشير إلى أن السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول.

وتبين من حديثه أن الوضع الحالي يعد وضعًا جيدًا للملاذ الآمن، حيث أعلن عن انخفاض بنسبة 6٪ في صافي الدخل للعام بأكمله إلى 323.3 مليون دولار أسترالي (224 مليون دولار)، ومن جهتها، تخطط الشركة لزيادة الإنتاج بنسبة 12.5٪ إلى نحو 720 ألف أوقية في السنة المالية 2023، و11٪ أخرى في العام التالي، وفقا لكلاين.