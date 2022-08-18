سعر الذهب اليوم الخميس 18-8-2022 في مصر.. ارتفاع عيار 21

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، ويأتي ذلك تزمنًا مع استقالة الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وفيما سنقدم لكم سعر الذهب اليوم، حيث شهد عيار 21 ارتفاعًا كبيرًا.

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات الصباحية ارتفاع 7 جنيهات ليسجل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 1092 جنيها مقابل 1085 جنيها، وذلك مع تحرك في سعر الدولار في مصر، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في الصاغة:

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 936 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1092 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1248 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب 8736 جنيها.



استقرت أسعار الذهب عالميًا مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفيدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثًا عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.

سعر الذهب اليوم بالدولار

كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأونصة في الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس آب عند 1770.86 دولار أمس وبلغت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1791.70 دولار.



ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو، وجرى ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في امريكا لترويض التضخم الجامح. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.