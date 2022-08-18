تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مكافحة مرض العفن البني في البطاطس

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للإعتماد "إيجاك ".



وقالت إن المشروع قد حصل على شهادة الاعتماد الدولى فى المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017، عام 2020، لافتة إلى ان تجديد الاعتماد يعتبر خطوة ضرورية فى ظل فتح اسواق تصديرية جديدة وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلفة بها من حيث نظام الادارة، كفاءة العاملين، كفاءة الأجهزة، متابعة واستخدام الجديد من برتوكولات الفحص، إرضاء العميل، التحسين المستمر للخدمة المقدمة، التطوير المستمر للأجهزة المعملية، طرق الفحص التي تواكب التطور العلمى، شفافية إجراء الإختبارات.



واشارت "بلابل" إلى ان الموسم التصديرى للبطاطس (2021-2022 ) قد شهد طفرة غير مسبوقة لجمهورية مصر العربية فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم وكذلك معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس حيث تجاوزت الكمية المفحوصة لبطاطس المائدة حوالى 933 الف طن، من بينها 233 الف طن إلى دول الاتحاد الاوروبي، و380 الف طن إلى دولة روسيا.



واضافت مدير المشروع، ان اجمالي ما تم فحصه داخل معامل المشروع من بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات) للموسم الجديد 2022/2023، وحتى منتصف اغسطس الجاري بلغ نحو ١١٦ الف طن، لاجمالي عينات نحو 5842 عينة.



وفيما يتعلق بأنشطة وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، يتم دوريا متابعة عمل مهندسي المناطق الخالية يوميا لاستقبال وتحليل المحاضر المرسله من الأجهزة المحموله (التابلت) وتصنيفها داخل قاعدة البيانات من بيانات وصفية ومكانية، فضلا عن ادخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي الزراعات الخاصة والتقاوى المعتمدة المعدة لزراعة العروة الشتوية للموسم التصديرى الجديد (2022-2023) فى قاعدة البيانات الجغرافية بالمناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات إلى الان ( 94 ثلاجة ).



واضافت إنه يتم ايضا مراجعة الدورة الزراعية لمختلف الاكواد المزروعة داخل المناطق الخالية للتأكد من درجة اعتماد التقاوي: معتمدة، زراعات خاصة، كذلك مراجعة جميع البيانات الحقلية لبطاطس تقاوي الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث: الصنف، الانتاجية، وموسم الزراعة.