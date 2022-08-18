نقدم لكم سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب في جميع الأعيرة ارتفاعًأ بين طفيف وملحوظ، وفي السطور التالية سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هناك شريحة كبيرة مهتمة بـ سعر الجنيه الذهب، حيث زادت عمليات البحث الأونة الأخيرة عن سعر الجنيه الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 8075 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 18-8-2022، شهد ارتفاعا سعريا، عقب الانخفاض الذي سُجل خلال الأشهر الماضية، والذي بدأ منتصف مايو 2022 واستمر حتى الأيام الماضية. وفيما نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الخميس 18-8-2022.

أسعار الذهب في مصر الخميس، 18-8-2022، حتى وقت النشر، سجل عيار 1236.5 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 24 للبيع 1225.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل 1082جنيهًا للشراء، وسجل عيار 21 للبيع 1072، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18- 927.5 للشراء وسجل عيار 18 للبيع 918.75 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 8075 جنيهًا.

سعر أعيرة الذهب اليوم في مصر