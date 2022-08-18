سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبحث عنه الكثير من المواطنين، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، لأن ذهب عيار 21 من الأعيرة الأكثر بيعًا خاصة للمقبلين على الزواج، وفيما يلي نقدم لكم سعر الذهب اليوم عيار 21.

سعر الذهب اليوم عيار 21 وكافة الأعيرة

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1243 جنيهًا.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1088 جنيهًا.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 932 جنيهًا.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 725 جنيهًا.

سجل سع الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8704 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21

يتأثر سعر الذهب في مصر بسعر الذهب العالمي والذي سجل خلال تداولات اليوم وقت النشر 1759 دولار، بينما سجل الإثنين نحو 1801 دولار، حيث يسجل سعر الذهب أعلى مستوياته محليا، بينما سجل أدنى مستوياته في شهر عالميا.

سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي

سجل سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزى، استقرارًا عند مستوياته التي سجلها قبيل القرار وسط ترقب لسعر الدولار في البنوك وأسعار صرف العملات.

واستقر سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، للمرة الثانية على التوالي.