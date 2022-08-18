وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا

اختتم مؤشرا ستاندرد اند بورد وناسداك تعاملات يوم الخميس في وول ستريت على ارتفاع، إذ ساعدت توقعات المبيعات المتفائلة من سيسكو سيستمز على صعود قطاع التكنولوجيا، في حين أظهرت البيانات أن الاقتصاد ظل قويا نسبيا.

وقفزت أسهم سيسكو سيستمز بعد أن قدمت توقعات متفائلة لمبيعات الربع الأول في وقت متأخر من يوم الأربعاء مع تخفيف تعاف من كوفيد-19 في الصين من اضطرابات سلاسل التوريد.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.42 نقطة أو 0.24 في المئة ليغلق عند 4284.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.85 نقطة أو 0.22 في المئة إلى 12965.97 نقطة. وصعد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 26.80 نقطة أو 0.08 في المئة إلى 34007.12.

ودعما لوجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يحتاج إلى أن يكون أكثر تشددا فيما يتعلق بسياسته النقدية، أظهرت بيانات يوم الخميس مؤشرات على قوة الاقتصاد.

فقد ارتفع مؤشر التصنيع الشهري لمجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إلى 6.2 هذا الشهر من سالب 12.3 في يوليو تموز، متجاوزا جميع التقديرات في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد.