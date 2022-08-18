ارتفاع إيرادات دور للضيافة بنحو 26.5% في النصف الأول



حققت شركة دور للضيافة زيادة في أرباح النصف الأول من 2022 بنحو 263.54%، كما سجلت ارتفاعًا في الإيرادات.

ووفقًا للنتائج المالية للشركة الصادرة اليوم الخميس الثامن عشر من أغسطس آب، بلغ إجمالي أرباح الفترة من يناير وحتى يونيو مستويات 54.564 مليون ريال، مقارنة بأرباح بقيمة 15 مليون ريال خلال فترة المقارنة من 2021.

فيما زادت إيرادات الشركة بنسبة 26.53% إلى 270.44 مليون ريال، مقارنة بمستويات 213.74 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات دور للضيافة بنسبة 9.88% مسجلة 124.78 مليون ريال خلال الربع الثاني.

وبلغ الربح التشغيلي للشركة في الربع الثاني مستويات 8.7 مليون ريال بارتفاع نسبته 121.5% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من تحسن إيرادات منشآت الشركة.

فيما تكبدت الشركة خسائر بعد الزكاة والضريبة بقيمة 4.57 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 3.74 مليون ريال خلال الربع المقارن في العام الماضي.

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق الخسائر إلى تأثر إيرادات بعض فنادق الشركة بانخفاض الطلب من قطاعات الأعمال نظرًا لموسمية التشغيل لبعض فنادق الشركة.