أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-8-2022

مرت أسعار الذهب في مصر بتذبذب حاد خلال تعاملات الأمس، لتستقر في بداية التعاملات اليوم، في الوقت الذي تراجع فيه سعر المعدن الأصفر عالميًا بالبورصة بفعل ارتفاع الدولار، لكنه قلص الذهب من خسائره بعد محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي ألمح إلى عدم التراجع عن سياسة رفع ‏أسعار ‏الفائدة ‏إلا بعد هبوط معدل التضخم.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:





أسعار الذهب عيار 24: 1234.2 جنيها

أسعار الذهب عيار 21: 1080 جنيها

أسعار الذهب عيار 18: 925.7 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 8640 جنيها

سعر الأوقية 1761.5 دولارًا



أسعار الذهب عالميًا:



رغم التراجعات الحاصلة التي تسيطر على تعاملات الملاذ الأمن في ظل توجهات الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة، يبدو أن الذهب سيظل ذهبًا ولن يتغير أبدًا.

يقول خبير التعدين جيك كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية إن الذهب قد يرتفع فوق 2000 دولار للأوقية العام المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية إنه التضخم سيدعم المعدن الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه تحوط تقليدي ضد ضغوط الأسعار.

يرى جيك كلاين أنه وفقًا لآخر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن تأجيل الزيادات أو تقليلها، وهذا يشير إلى أن السوق سوف تضطر إلى التعود على ارتفاع أرقام التضخم لفترة أطول.

وقال جيك كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd الأسترالية، أن الوضع الحالي يعد وضعًا جيدًا للملاذ الآمن.

جاء حديث الرئيس التنفيذي لشركة Evolution Mining Ltd كلاين بعد أن أعلنت Evolution عن انخفاض بنسبة 6٪ في صافي الدخل للعام بأكمله إلى 323.3 مليون دولار أسترالي (224 مليون دولار) في وقت سابق الخميس.

وتخطط الشركة لزيادة الإنتاج بنسبة 12.5٪ إلى نحو 720 ألف أوقية في السنة المالية 2023، و11٪ أخرى في العام التالي، وفقا لكلاين.

وتحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بعد موجة من التراجعات استمرت ثلاث جلسات ومقابل تراجع الملاذ الآمن في التعاملات المبكرة، ليرتفع الآن في حدود 7 دولارات قرب مستويات 1783 دولار للأوقية.

وفي المقابل وبينما لا يزال مؤشر الدولار مرتفعًا، إلا أنه اتجه خلال هذه اللحظات إلى تقليص مكاسبه ليصل إلى مستويات دون الـ 106.7 نقطة بارتفاع 0.1%، بعد ارتفاع قرب الـ 107 نقطة ليصل إلى 106.9 نقطة بزيادة 0.35% في التعاملات المبكرة.

وأظهرت محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو والتي صدرت يوم الأربعاء أن المسؤولين رأوا الحاجة في نهاية المطاف إلى التراجع عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

كما حذر المشاركون من التشديد المفرط الذي قد يضر بالاقتصاد، مع الإشارة إلى مخاطر ترسيخ ضغوط التضخم.

وتحوم السبائك بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين بعد ارتفاع عوائد الدولار والسندات يوم الأربعاء، على الرغم من تقليص بعض الخسائر في أعقاب إصدار المحضر.

وأظهر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رأوا الحاجة إلى التراجع عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة في مرحلة ما، لكنهم أرادوا أيضًا قياس كيفية عمل تشديدهم النقدي من أجل كبح التضخم في الولايات المتحدة.

كما رأوا مخاطر التشديد أكثر من اللازم، وأشارت المقايضات المرتبطة بمواعيد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالات أقل برفع 75 نقطة أساس الشهر المقبل مقابل تحرك بمقدار نصف نقطة.

تعثر الذهب بعد ارتفاعه من أدنى مستوى له في 16 شهرًا تقريبًا في يوليو بسبب المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة مع رفع أسعار الفائدة حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي رياحًا معاكسة.

لم يظهر الطلب من المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة لدعم المعدن، مع انخفاض المقتنيات التي تتبعها بلومبرج لمدة 10 أسابيع متتالية.

كتب كارستن مينكي، المحلل في Julius Baer Group Ltd، في مذكرة: "تظل حالتنا الأساسية أن الطلب على الملاذ الآمن يجب أن يتلاشى أكثر، بافتراض أن الاقتصاد الأمريكي لا ينزلق إلى الركود".

وقال المحلل في Julius Baer Group Ltd "تظل حالة الارتفاع في حالة الركود حيث من المفترض أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الطلب على الملاذ الآمن."

في هذه الأثناء، ظهرت بعض المخاطر الجيوسياسية مرة أخرى حيث ستبدأ الولايات المتحدة وتايوان محادثات رسمية بشأن مبادرة تجارية واقتصادية ما يدعم الطلب على السبائك.