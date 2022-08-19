حظك اليوم- توقعات برج الأسد 19 أغسطس

يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعمالهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عاطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي ننتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزان - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم.

حظك اليوم لبرج الأسد يوم ١٩ أغسطس

على الصعيد المهني: هناك تعاون مع بعض الزملاء وسيذهب العمل وتظل المعاملة الحسنة.

على الصعيد العاطفي: تستمع لنصائح أحبائك وقد تساعدك في إرشادك للطريق الصحيح.

على الصعيد الإجتماعي: سيكون هناك في اجتماع مع أصدقائك قد يغير تفكيرك بشكل كلي.

صفات مواليد برج الأسد

من أهم مايميز مواليد برج الأسد بأنهم أصحاب إطلالة راقية سواء في المظهر أو التعامل، كما يتميزون أن لديهم الكثير من الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، الأمر الذي يجعلهم من أكثر الشخصيات طموحًا ومثابرة، ويمتاز مولود برج الأسد بأنه شخص كريم وحنون وعاطفي ويجيد التعامل بجدية مع المواقف الصعبة، ويمكن أن يعتمد عليه ويمتلك قدرًا كبيرًا من القوة والتعايش تحت أي ضغط ومن عيوبه أنه شخصية سريعة الغضب ولا يجيد التصرف تحت ضغط أو توتر.

مشاهير برج الأسد

الفنان كريم عبد العزيز، تامر حسني، راندا البحير، أحمد عز، الفنانة، منة شلبي، الأميرة ميجان ماركل.