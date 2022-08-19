أسعار الذهب اليوم 19-8-2022 في محافظة المنيا

تشهد أسعار الذهب في محافظة المنيا، اليوم، ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لدى كبار الصاغة، وتعتبر أسعار الذهب من أعلي الكلمات بحثا بمختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أساعر الذهب اليوم.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم في مدن ومراكز محافظة المنيا.

أسعار الذهب

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه من قبل المواطنين 1068 جنيها للجرام للشراء دون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1068

عيار 18 يسجل 915.5 جنيها

عيار 24 يسجل 1220.5 جنيها

الجنيه الذهب 8544 جنيها

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

مكاسب أسبوعية

ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 % إلى 920.25 دولار واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.