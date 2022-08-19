حصاد الـ "توك شو".. تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ومصير الحاصلين على 50% في الثانوية العامة

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، الأرصاد تصدم المصريين بشأن طقس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عدم توفير أماكن بالكليات للحاصلين على 50% في الثانوية العامة، فضلا عن تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.

الحاصلين على 50% في الثانوية العامة

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على مكتب التنسيق، إن الوزارة راضية عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه لا يوجد تظلم على النتائج بل تقليل اغتراب فقط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن سبب انخفاض نسبة الحد الأدنى لكلية الإعلام مرتبط برغبات الطلاب بشكل عام، لافتا إلى أن تنسيق كلية العلاج الطبيعي تخطى الصيدلة.

وأشار إلى أن كلية الإعلام لها وضع خاص الآن، كون الالتحاق بها يشترط تخطي اختبار القدرات، ناصحا الطلاب بالتركيز الشديد خلال كتابة رغباتهم في المرحلة الثانية، وعدم الاستهتار بالرغبات، متابعًا: "اللي حصل على 50% مش ممكن يلحق مكان في كلية طبعا".

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات

قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بدأت اليوم الخميس، وستنتهي يوم الإثنين المقبل.

وتابع "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحد الأدنى لعلمي رياضة في المرحلة الثانية تقدر بـ60%، أما الشعبة الأدبية فتقدر بـ58%.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول في القطاع الطبي هذا العام وصلت لـ91.6%، أما الصيدلة فـ 90%، أما الحد الأدنى لشعبة الرياضة فوصلت لـ83%، أما بالنسبة للأدبي فالحد الأدنى للاقتصاد والعلوم السياسية فوصل لـ82.9، والإعلام 77%، والآثار 76%، وفنون جميلة 68%.

تفاصيل دعم الأسر الأكثر احتياجا

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن هناك توجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حزمة من الإجراءات لزيادة الدعم التمويني للأسر الاكثر احتياجا.

وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هذا الدعم يستمر لمدة 6 أشهر، ومن المحتمل أن تزيد هذه المدة لأكثر من عام، وسيتم زيادة الدعم التمويني ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن زيادة الدعم التمويني سيبلغ 100 جنيه للبطاقة التي تحتوي على أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تحتوي على أسرتين، وهذ الدعم بجانب الدعم الأساسي الذي يقدر بـ50 جنيها للفرد.

طقس الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية على مدار الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من الغد ولمدة أسبوع.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن درجة الحرارة سترتفع بمعدل درجتين، لتسجل درجة الحرارة 36 درجة على القاهرة الكبرى ولكن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 40 درجة، منوهة بأن درجة الحرارة على السواحل الشمالية هى الأكثر اعتدالا.

ونوهت بأن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يزيد الشعور بحرارة الطقس، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 85% على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 95% على السواحل الشمالية.