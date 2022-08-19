فإني قريب (30).. دعاء كان يذكره الرسول
دعاء كان يذكره الرسول
- ربِِ أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وإهدني ويسّر الهدى إلي، وأنصرني على من بغى علي.
- ربِ إجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مطواعًا، إليك مخبتًا أواهًا منيبًا،
- ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وإهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسلل سخيمة قلبي.
- اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
- اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي.
- اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
- اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.
- اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر.
- اللّهم إنّي أعوذ بك من شر فتنة المَسيح الدجال.
- اللّهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرق والمغرب.
- اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني.
- اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم.
دعاء كان يذكره الرسول
- ربِِ أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وإهدني ويسّر الهدى إلي، وأنصرني على من بغى علي.
- ربِ إجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مطواعًا، إليك مخبتًا أواهًا منيبًا،
- ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وإهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسلل سخيمة قلبي.
- اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
- اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي.
- اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
- اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.
- اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر.
- اللّهم إنّي أعوذ بك من شر فتنة المَسيح الدجال.
- اللّهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرق والمغرب.
- اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني.
- اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم.