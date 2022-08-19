فإني قريب (30).. دعاء كان يذكره الرسول

بوابة الفجر

دعاء كان يذكره الرسول

  • ربِِ أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وإهدني ويسّر الهدى إلي، وأنصرني على من بغى علي.
  • ربِ إجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مطواعًا، إليك مخبتًا أواهًا منيبًا،
  • ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وإهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسلل سخيمة قلبي. 
  • اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. 
  • اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي. 
  • اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 
  • اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ. 
  • اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر.
  • اللّهم إنّي أعوذ بك من شر فتنة المَسيح الدجال.
  • اللّهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرق والمغرب. 
  • اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني.
  • اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم. 

دعاء كان يذكره الرسول

  • ربِِ أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وإهدني ويسّر الهدى إلي، وأنصرني على من بغى علي.
  • ربِ إجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مطواعًا، إليك مخبتًا أواهًا منيبًا،
  • ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وإهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسلل سخيمة قلبي.
  • اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
  • اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي.
  • اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
  • اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.
  • اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر.
  • اللّهم إنّي أعوذ بك من شر فتنة المَسيح الدجال.
  • اللّهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرق والمغرب.
  • اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني.
  • اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم.

 

 

يذكره الرسول فإني قريب دعاء النبي محمد

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