شيرين تمازح جمهورها: "متتجوزش قبل ماتشتغلوا"

مازحت شيرين عبد الوهاب، جمهورها من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة مصر والتكنولوجية الذين احتفلوا بتخرجهم مساء أمس، وقاموا بإخيتار الفنانة شيرين لتشاركهم هذه المناسبة.

شيرين: ماتتجوزوش قبل ما تشتغلوا

وقالت شيرين مازحة في ختام حفلها: وعايزة أقول لكم نصيحة، ياريت ماتتجوزوش قبل ما تشتغلوا.

حمادة هلال وشيرين يشعلان إحدى حفلات الجامعات الخاصة

ويشار إلى أنه حضر الحفل مجموعة من أبرز النجوم، على رأسهم النقيب أشرف زكي وزوجته روجينا، حمادة هلال، سهر الصايغ، أحمد زاهر، نجلاء بدر والمطربة شيرين عبد الوهاب.

كما تم تكريم شيرين عبد الوهاب التي ظهرت بإطلالة خطفت بها أنظار الحضور، وأشعلت الحفل بأغانيها المتميزة منها "ماشربتش من نيلها" و"يا معافر".

كما إحتفل بهم حمادة هلال وقام بغناء أغنيته الشهيرة "والله وعملوها الرجالة" وسط تصفيق حاد من الطلبة وأهاليهم وعلق قائلًا:"سعيد إني موجود معاكم وتحية لكل قيادات الجامعة والتحية أيضًا لكل طلاب مصر".

وظهرت شيرين مرتدية في الحفل فستانًا بسيطًا باللون الوردي الفاتح متوسط الطول ونسقته مع حذاء صيفي باللون البيج.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



يشار إلى أنه كشف الشاعر أمير طعيمة عن البوستر الخاص بأغنية المترو للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من غناء شيرين عبد الوهاب وكلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

كما أنه تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل ختام الدورة الـ ٥٦ من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، يوم السبت ٢٠ أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، القائمة الكاملة لفعاليات المهرجان والذي من المقرر إقامته من يوم ١٤ أغسطس إلى يوم ٢٠ أغسطس بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم شيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي.