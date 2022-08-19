إليكم الآن.. هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

جدول ترتيب هدافي
جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

شهدت الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، إثارة ومتعة ومفاجآت من العيار الثقيل، خاصة بعد تعثر الكبار في الجولة الأولى والثانية.


- ليفربول لا يعرف الفوز في الجولة الأولى والثانية


ويواصل فريق ليفربول عادته الدائمة في إهدار النقاط بالجولات الأولى والثانية، بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام فولهام بهدفين لكل فريق، ثم التعادل مجددا أمام كريستال بالاس، بهدف لكل فريق.


خيسوس يتوهج وصلاح خارج الخدمة

 

txt

غيابات عديدة.. قائمة الغائبين عن ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

txt

صلاح Vs رونالدو.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي


وفشل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في إحراز أهداف في الجولة الثانية، بينما انفجر البرازيلي خيسوس أمام ليستر سيتي، بعدما نجح في قيادة أرسنال للفوز برباعية مقابل هدفين، أحرز منهم هدفين وصنع مثلهم.


- ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة


رودريجو، ليدز يونايتد، هدفين.
جابرييل جيسوس، آرسنال، هدفين.
إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، هدفين.
جاي داسيلفا، برينتفورد، هدفين
باسكال جروس، برايتون، هدفين.
جابرييل مارتينيلي، آرسنال، هدفين.
ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، هدفين.
محمد صلاح، ليفربول، هدف.
كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.
إيفان توني، برينتفورد، هدف.
فيل فودين، مانشستر سيتي، هدف
 

ليفربول مانشستر يونايتد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

إليكم الآن.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

بـ30 مليون يورو.. ليفربول يقترب من خطف نجم ريال مدريد من أمام مورينيو

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب إنبي

عاجل.. قفزة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية هذا الموسم

الأهلي يؤجل الدخول في مفاوضات مع ترشيحات وكيل سواريش

نجم الأهلي السابق يكشف أهم صفقات القلعة الحمراء في الموسم الجديد

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي

عاجل.. انقلاب سيارة من أعلى كوبري الجلاء.. وانتقال الخدمات الأمنية

نجم الأهلي السابق يفجرها: إيسترن كومباني سيكون بطلًا للدوري