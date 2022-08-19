إليكم الآن.. هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

شهدت الجولات الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، إثارة ومتعة ومفاجآت من العيار الثقيل، خاصة بعد تعثر الكبار في الجولة الأولى والثانية.



- ليفربول لا يعرف الفوز في الجولة الأولى والثانية



ويواصل فريق ليفربول عادته الدائمة في إهدار النقاط بالجولات الأولى والثانية، بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام فولهام بهدفين لكل فريق، ثم التعادل مجددا أمام كريستال بالاس، بهدف لكل فريق.



خيسوس يتوهج وصلاح خارج الخدمة



وفشل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في إحراز أهداف في الجولة الثانية، بينما انفجر البرازيلي خيسوس أمام ليستر سيتي، بعدما نجح في قيادة أرسنال للفوز برباعية مقابل هدفين، أحرز منهم هدفين وصنع مثلهم.



- ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة



رودريجو، ليدز يونايتد، هدفين.

جابرييل جيسوس، آرسنال، هدفين.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، هدفين.

جاي داسيلفا، برينتفورد، هدفين

باسكال جروس، برايتون، هدفين.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، هدفين.

ألكساندر ميتروفيتش، فولهام، هدفين.

محمد صلاح، ليفربول، هدف.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، هدف.

إيفان توني، برينتفورد، هدف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، هدف

