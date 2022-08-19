فريدة سيف النصر مطلوبة على جوجل بعد رسالته القاسية للجمهور

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة الموافق الـ19 من أغسطس 2022، بعدما نشرت منشورا على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" تدافع فيه عن الفنانين والوسط الفني وبعثت برسالة قاسية للجمهور.

فريدة سيف النصر

وأبدت فريدة سيف النصر التي تغيب عن الساحة منذ فترات طويلة، حزنها الشديد من الهجوم على الفنانين، مؤكدة الدور القوي للفنانين في المجتمع، ولافتةً أنهم لهم دور كبير في توفير دخل يقرب من الـ14 مليون شخص، ما بين عامل في مسلسل، أو كاتب أو مخرج وغيره.

تعجب فريدة سيف النصر

وأعربت فريدة سيف النصر عن تعجبها الكبير من التعليقات السلبية التي يتلقاها النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو أمر زاد في الآونة الأخيرة على نجوم الفن ومشاهير المجتمع.

منشور فريدة سيف النصر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور فريدة سيف النصر الذي قالت فيه: "أنا زعلانه علينا كلنا.. المصريين أحلى وأطيب وأجدع من كده بكتير، خفة دم وكرم وذوق، إيه اللي حصل؟، ليه بنستخبي ورا شاشات وتنزل نحر رقاب بعض، الكلمة القاسية بتذبح، بقينا نكديين منعرفش نفرق بين جد وهزار، كله عايز يتخانق مع كله.. إيه ده، كل يوم يعاملوك بوش أو حسب المصلحة".

فريدة سيف النصر والهجوم على زملائها

وتعجبت فريدة سيف النصر من هجوم الجمهور على الفنانين قائلةً: "في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب، دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها، وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني، وده بيرقص كونغرو، وده اتكسح ودي روحي موتي كفايه.. مالكم في إيه بجد.. هما الناس دي ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن؟، طيب بلاش أنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه".

فريدة سيف النصر تهاجم الجمهور

وأضافت فريدة سيف النصر في منشورها عبر "فيس بوك": "في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب، دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها، وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني، وده بيرقص كونغرو، وده اتكسح ودي روحي موتي كفايه.. مالكم في إيه بجد.. هما الناس دي ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن؟ طيب بلاش أنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه.. في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب، دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها، وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني، وده بيرقص كونغرو، وده اتكسح ودي روحي موتي كفايه".

فريدة سيف النصر: "مالكم"

وتابعت: "مالكم في إيه بجد.. هما الناس دي ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن؟، طيب بلاش أنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه.وتابعت فريدة: في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب، دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها، وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني، وده بيرقص كونغرو، وده اتكسح ودي روحي موتي كفايه.. مالكم في إيه بجد.. هما الناس دي ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن طيب بلاش أنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه".

فريدة سيف النصر تخاطب متابعيها

وأردفت النجمة فريدة سيف النصر: "في إيه يا جماعة تحسوا مخطط لهدم الفنانين القوى الناعمة، اللي فاتحين بيوت 14 مليون متخيلين، كل المهن شغالة معانا تحت أيديهم كام عامل، وأسطى كل واحد فيهم عنده أهل وزوجه، وأطفال وفي اللي جوز ولاده وعندهم بيوت مفتوحة، بتحاربوا تمن عدد البلد في أكل عيشهم، اقرأوا كده المسلسل بيكتب ناس قد إيه عِمالة في العمل، كفاية هد في الفن، الوحش انقدوه بأدب والكويس شجعوه، إنما تهزأوا فنانين كبار ليه يعني، على فكره أنا عارفة إنها لجان مستهدفة الفن المصري، والفن عمومًا ما هو العربي بيصب هنا.. هاه قرروا إيه.. هنشتم من ورا الشاشة، ولا هنقول كلام نصح حلو يا باشا".

فريدة سيف النصر وأزمة قبلات الأفلام

وأثارت الفنانة فريدة سيف النصر التي غابت عن الوسط الفني لفترات طويلة، جدلا كبيرا بعدما حلت ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة، حيث تطرقت إلى القبلات في الأعمال السينمائية، لتلقى هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل.