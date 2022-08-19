أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-8-2022 فى الأسواق

وصلت اسعار الحديد في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ليتراوح سعر الطن بين 17 ألف جنيه ويصل إلى 17900 جنيه.

أسعار طن الحديد في مصر اليوم :



سعر طن حديد بشاى اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي في مصر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.

سعر طن حديد عز اليوم

وصل سعر طن حديد عز إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.