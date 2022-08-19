أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-8-2022

سجلت اسعار الاسمنت في مصر اليوم استقرار في السوق المحلي؛ لتتراوح بين مستويات 1200 جنيه وحتي 1350 جنيه.

أسعار الاسمنت في مصر اليوم



سعر طن اسمنت المسلح اليوم

سجل سعر طن اسمنت المسلح 1345 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم

استقر سعر طن اسمنت النصر بقيمة 13 جنيه مسجلا إلى 1323 جنيه للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل

سجل سعر طن اسمن وادي النيل في استقرار ليصل إلى 1315 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم

استقر سعر طن اسمنت لافارج عند 1315 جنيه.

سعر طن العريش للاسمنت

وصل طن العريش للاسمنت اليوم إلى 1290 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان

استقر سعر طن اسمنت حلوان عند 1310 جنيه.

سعر طن اسمنت بني سويف

استقر سعر طن اسمنت بني سويف عند 1285 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1365 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1310 جنيه للطن.