أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-8-2022 في الشرقية
شهدت أسعار الحديد في محافظة الشرقية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الجمعة، في مراكز محافظة الشرقية.
أسعار الحديد
عز: 17650 جنيها
المصريين: 17570 جنيها
الجارحي: 17300 جنيه
بشاي: 17500 جنيه
العشري: 17500 جنيه
الجيوشى: 17450 جنيها
السويس للصلب: 17570 جنيها
المراكبي: 17550 جنيها
العتال: 17500 جنيه
أسعار الحديد في الشرقية اليوم
وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.
وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.