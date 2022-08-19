أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-8-2022 في الشرقية

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أسعار الحديد في المحافظة
أسعار الحديد في المحافظة الشرقية

شهدت أسعار الحديد في محافظة الشرقية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الجمعة، في مراكز محافظة الشرقية.

أسعار الحديد 

 

عز: 17650 جنيها

المصريين: 17570 جنيها

الجارحي: 17300 جنيه

بشاي: 17500 جنيه

العشري: 17500 جنيه

الجيوشى: 17450 جنيها

السويس للصلب: 17570 جنيها

المراكبي: 17550 جنيها

العتال: 17500 جنيه

أسعار الحديد في الشرقية اليوم

وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

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