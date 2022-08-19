سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2022 بالبنوك والمصارف العاملة في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار، احتل مكانة مهمة خلال الفترة الماضية، وتحديدا عقب قرار التعويم، حيث اضطربت أسعار العملة الخضراء الأمريكية، مقابل الجنيه المصري، ما جعله موضوعا يتم البحث عنه بشكل يومي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022، في البنك المركزى المصرى 19.1008 جنيه للشراء، 19.1783 للبيع في سعر الدولار، فيما وصل في بنكى الأهلى ومصر، إلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل أمام الجنيه المصري، وسط ترقب بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة بمختلف البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم

وترصد بوابة الفجر سعر الدولار في البنوك العاملة بمصر بالسطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزى 19.1003 للشراء و19.1783 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري صباح اليوم إلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، في سعر الدولار.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر

ووصل سعر الدولار الدولار صباح اليوم الجمعة في بنك مصر إلى 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول اليوم

سجل سعر الدولار الجديد في بنك كريدي أجريكول إلى 19.11 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18 سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الجمعة

ووصل سعر الدولار صباح اليوم الجمعة في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيهًا للشراء، و19.18 جنيه للبيع سعر الدولار.

سعر الدولار في بنك الأهلى المتحد

وارتفع سعر الدولار في بنك الأهلى المتحد إلى 19.12 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

كما وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى إلى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2022 في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع في سعر الدولار.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم إلى 19.1 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع في سعر الدولار.

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى Cib

وبلغ وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجارى الدولى Cib 19.12 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.18.

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصرف أبوظبى الإسلامى

كمت وصل سعر الدولار اليوم في مصر أبوظبى الإسلامى إلى 19.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.1800 سعر الدولار.