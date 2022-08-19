القبض على سائق بالشرقية هدد فتاة بمصير نيرة أشرف حال عدم الارتباط بها

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القبض على سائق هدد
القبض على سائق هدد فتاة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية من القبض  على سائق حررت ضده والد فتاة محضرا واتهمته بتهديدها بمصير نيرة أشرف وسملي بهجت إذا لم ترتبط به ويتزوجها.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية أخطارا  يفيد تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا من مواطن يدعى "أشرف ن" 55 سنه سمسار يتهم  "أحمد ع" سائق ميكروباص بملاحقة نجلته  والتعرض الدائم لها وتهديدها بالقتل على غرار واقعة سلمى ونيره ومحاولة إرغامها على الارتباط به.

وتم تحرير المحضر رقم 1077 جنح قسم أول الزقازيق وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة. التى تولت التحقيقات.

تهديد فتاه الشرقية محافظ الشرقية أحداث الزقازيق

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