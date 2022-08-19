شركة طيران تقطع رحلاتها إلى نيجيريا بسبب الاحتيال الحكومي

قطعت شركة طيران الإمارات جميع رحلاتها إلى نيجيريا بسبب الاحتيال الحكومي لحجب المدفوعات المتعلقة للشركة والتي وصلت إلى نحو 600 مليون دولار، وعلى ما يبدو أن البنك المركزي النيجيري غير قادر على توفير المبلغ، حسب المصادر.



صرحت شركة طيران الإمارات رسميا أنها حاولت بكل السبل لمواجهة التحديات المستمرة في الحصول على أموال مستحقة لها من نيجيريا، وأنها قد بذلت الكثير من الجهد لبدء حوار مع السلطات ذات الصلة من أجل تدخلهم العاجل للمساعدة في إيجاد حل قابل للتطبيق، ولكن للأسف لم يتم إحراز أي تقدم ولم نصل لشيء، ولذلك قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى نيجيريا اعتبارا من 1 سبتمبر 2022، للحد من المزيد من الخسائر والتأثير على تكاليفنا التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق.



كما عبرت الشركة عن أسفها لعملائها على الإزعاج الذي قد يتسبب من جراء هذا القرار بسبب الظروف الخارج عن إرادتها، وأنها سوف تعمل على مساعدة العملاء المتأثرين في إجراء ترتيبات سفر بديلة حيثما أمكن ذلك.



الشركة أشارت إلى حسن النية وتركت الباب مفتوحا، وبأنه في حالة وجود أي تطورات إيجابية في الأيام المقبلة فيما يتعلق بأموال طيران الإمارات المحجوبة في نيجيريا، فإن شركة الطيران ستعيد بالطبع تقييم قرارها.