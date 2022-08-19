دولة أفريقية تستهدف زيادة عدد مستخدمي عملتها الرقمية 10 أضعاف

تسعى نيجيريا التي اجتذبت 840 ألف مستخدم فقط لعملتها الرقمية منذ أكتوبر 2021 إلى زيادة عدد المستخدمين لـ(إي-نيرة) بنحو 10 أضعاف في الأشهر الـ12 المقبلة عن طريق جذب الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية.

قال محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيمفيلي في العاصمة أبوجا إنَّ البنك المركزي النيجيري يستهدف 8 ملايين مستخدم في "المرحلة الثانية" من توسيع استخدام العملة الرقمية.

"تمامًا مثل النيرة؛ من المتوقَّع أن تكون النيرة الإلكترونية متاحة لجميع النيجيريين، وستوفر المزيد من الإمكانيات لجذب غير المتعاملين مع البنوك إلى الاقتصاد الرقمي"، حسب ما قال إيمفيلي، خلال نهائيات "هاكاثون" برعاية البنك المركزي لطرح منتجات باستخدام النيرة الإلكترونية.

نيجيريا تطرح نقودًا رقمية لأول مرة في القارة الأفريقية

أدى الانخفاض المستمر في قيمة عملة النيرة إلى تحول العديد من أفراد أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان إلى العملات المشفرة على الرغم من أنَّ البنك المركزي وجّه البنوك التجارية بإيقاف المعاملات والعمليات على تلك العملات.

في حين أنَّ هناك 270 ألف مستخدم نشط لـ(إي-نيرة)؛ فإنَّ ما يصل إلى 33.4 مليون نيجيري إما يمتلكون أو يتداولون العملات المشفَّرة، وفقًا لتقرير صادر عن "كو كوين" (KuCoin)، وهي بورصة عملات مشفَّرة مقرها سيشيل.

بينما تعد النيرة الإلكترونية مشروعًا مثيرًا، أعاق التضخم المتسارع والعملة الضعيفة اعتمادها، كما قال قطورة أوفيو الرئيس التنفيذي لشركة "دكة"(Dukka) الناشئة في مجال المحاسبة. تابع: "لتعزيز اعتمادها؛ يتعيّن على البنك المركزي اتخاذ مبادرات لخفض التضخم وتحسين الثقة في العملة المحلية".

أظهرت أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان اهتمامًا بالعملات المشفَّرة مقارنة بأي دولة أخرى منذ بدء تراجع الأصول الرقمية في أبريل 2022، وفقًا لدراسة أجرتها منصة "كوين غيكو" لتتبّع الأسعار.

في الوقت نفسه، اعتبارًا من يوم الإثنين سيتمكَن الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية من تنزيل وفتح محفظة نشطة للعملة الرقمية باستخدام بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة أو "يو إس إس دي" والاتصال بـ"* 997" من هواتفهم المحمولة، كما قال غودوين إيمفيلي.

يقول البنك الدولي إنَّ نحو 45% فقط من البالغين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة لديهم حسابات مصرفية.

يقارن ذلك بمتوسط ​​70% في اقتصادات دول البريكس (تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا).

اجتذبت النيرة الرقمية ما يزيد قليلًا عن 200 ألف معاملة بقيمة 4 مليارات نيرة (9.4 مليون دولار)، وهو مجرد رقم بسيط مقارنة بـ54 تريليون نيرة تمثل قيمة التعاملات من خلال نظام الدفع الفوري النيجيري بين يناير وفبراير 2022.

قال إيمفيلي إنَّ توسيع الوصول إلى منصة "نيرة الرقمية" سيزيد من تكاملها مع البنية التحتية الوطنية الحالية للمدفوعات.

سيتمكّن التجار والمستهلكون الذين لديهم حسابات بنكية حاليًا من استخدام آلية الدفع الحالية في نيجيريا لتحويل واستلام النيرة الرقمية.

قال إيمفيلي:"ليس لدينا خيار سوى التعايش مع حقيقة أنَّنا الآن في اقتصاد رقمي.. سوف يتلاشى استخدام النقود إلى الصفر، وسيزداد استخدام العملة الرقمية لتصبح جزءًا من حياتنا".