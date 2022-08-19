البورصة السعودية تواصل المكاسب بالرغم من تراجع القيمة السوقية

واصلت البورصة السعودية تحقيق المكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل ارتفاع 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك، وهبطت القيمة السوقية بضغط "أرامكو".

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" 0.73%، بالأسبوع المنتهي في 18 أغسطس / آب 2022، مضيفا 90.97 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 12،621.73 نقطة، مقابل 12،530.76 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فقد رأس المال السوقي نحو 239.95 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ "تداول" إلى 11.93 تريليون ريال، مقابل 12.17 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

وشهد سهم أرامكو السعودية أداء سلبيا خلال الأسبوع، متراجعا 3.19% ليهبط إلى مستوى 39.50 ريال، لتتراجع القيمة السوقية لـ "أرامكو" إلى 8.69 تريليون ريال.

وجاءت مكاسب السوق في ظل ارتفاع 13 قطاعا، بقيادة البنوك الذي صعد 1.3%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 1.78%، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.66%.

وجاء أداء بقية القطاعات سلبيا، وتصدر قطاع الرعاية الصحية الخسائر، بعد هبوطه 3.46%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 3.01%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم "نقي"، المدرج حديثا قائمة الارتفاعات، بعد صعوده 26.96%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "المواساة" الذي هبط 7.56%.

وتصدر سهم "الراجحي" الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 2.39 مليار ريال، وتصدر "دار الأركان" أعلى الكميات بـ112.3 مليون سهم.

وشهدت حركة التداول، ارتفاعا ملحوظا على كافة المستويات، مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصعد قيم التداول إلى 37.36 مليار ريال، مقابل 34.4 مليار ريال بالأسبوع السابق بارتفاع نسبته 8.53%.

وارتفعت كميات التداول 15.39% خلال الأسبوع لتصل إلى 997.76 مليون سهم، مقارنة بنحو 864.7 مليون سهم تم التداول عليها بالأسبوع الماضي.

وعلى مستوى السوق الموازي، سجل مؤشر (نمو حد أعلى) تراجعا نسبته 2.04%، خلال الأسبوع، بخسائر بلغت 449.27 نقطة، هبط بها إلى مستوى 21،574.47 نقطة.

وقفزت قيم التداول بالسوق الموازي، إلى نحو 269 مليون ريال مقابل 154.66 مليون ريال بالأسبوع الماضي، وصعدت الكميات إلى 4.08 مليون سهم، مقارنة بـ 2.46 مليون سهم بالأسبوع السابق.